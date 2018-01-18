Путин высоко оценил уникальный музей-панораму «Прорыв» в Ленобласти

Кировск, 18 января. Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию музея-панорамы «Прорыв», где представлена картина героического подвига советских войск во время прорыва блокады Ленинграда.

Экспозиция музея размещается в двух залах. В первом представлены материалы об истории битвы за Ленинград и поисковой деятельности в регионе. Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием, а также экспонатами, которые были найдены поисковыми отрядами.

Во втором зале представлена картина операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, которая осуществлялась советскими войсками 13 января 1943 года. Перед зрителями предстают фигуры героев битвы за Ленинград, воссозданных по фронтовым фотографиям и воспоминаниям. Кроме того, экспозиция включает в себя полномасштабные макеты советских танков БТ-5 и Т-26, немецкого самолета Junkers Ju-87.

Напомним, 18 января президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, где принял участие в мероприятиях к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Глава государства возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, после чего посмотрел отечественную кинокартину «Рубеж», посвященную событиям на Невском пятачке.