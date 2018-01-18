На выборы 2018 года в России Титов пойдет небритым

Москва, 18 января. Кандидат в президенты России Борис Титов отрастил бороду и не будет ее сбривать до выборов, которые состоятся 18 марта. Об этом сообщил сам председатель Партии роста во время брифинга.

Титов отрастил бороду. Он подчеркнул, что не собирается ее сбривать до выборов президента страны, которые состоятся 18 марта текущего года.

«Я человек немного суеверный: как хоккеисты до своей победы на чемпионате не бреются, я тоже решил, что лучше не бриться, чтобы не сглазить», — пояснил кандидат в президенты страны.

Ранее Титов во время брифинга сообщил, что собрал необходимые для регистрации 100 тысяч подписей.

Накануне в штабе кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина отметили, что собрали в поддержку действующего главы страны более 1 миллиона подписей вместо необходимых 300 тысяч.