Последний козырь США: «защищать демократию от русских» придется доллару

Вопрос о том, насколько связаны между собой пресловутый «кремлевский» доклад американского министерства финансов Конгрессу США и смена главы американского же Федрезерва, в настоящее время почти не задается, а потому является открытым.

Возможно, два этих события просто случайно совпадают по «месту и времени», но не исключено и обратное — что они являются «звеньями одной цепи». Тем более что и минфином, и ФРС руководят люди из одного банковского «пула».

В своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» Николай Некрасов написал об отмене крепостного права в 1861 году императором Александром II:

Распалась цепь великая,

Распалась и ударила, —

Одним концом по барину,

Другим — по мужику…

Если в результате указанных выше событий каким-то образом начнет распадаться нынешняя долларовая «приводная цепь» глобальной экономики, последствия могут оказаться похожими, только будут носить уже не национальный, а глобальный масштаб.

Ведь речь идет, ни много ни мало, о функционировании всей системы мировой экономики, сегодня привязанной к национальной валюте США, пожалуй, посильнее, чем русские крепостные крестьяне до 1861 года были привязаны к помещичьей земле.

«Двухходовочка»

Предполагаемая хронология событий выглядит следующим образом.

«Кремлевский доклад» должен быть представлен Конгрессу до 29 января включительно.

30–31 января пройдет заседание Комитета по открытым рынкам Федрезерва США (FOMC), на котором принимается решение по учетной ставке долларовых кредитов, — последнее под председательством Джанетт Йеллен.

А уже 4 февраля ее пост займет Джером Пауэлл, у которого будет почти полтора месяца до следующего заседания FOMC, назначенного на 20–21 марта, где ему предстоит озвучить принципы своей деятельности на посту главы ФРС и экономические прогнозы на 2018 год.

Ну, а президентские выборы в России, как известно, пройдут 18 марта.

В настоящее время ожидается, что взятый при Йеллен курс на повышение учетной ставки и сокращение нынешнего более чем четырехтриллионного баланса ФРС сохранится. Однако «кремлевский» доклад американского минфина, в зависимости от его содержания, которое будет частично засекречено, может оказать существенное влияние на данные решения.

Таким образом, ведомства Стивена Мнучина и Джерома Пауэлла разыграют нехитрую «двухходовочку». И, если это так, то смысл начатой больше четырех лет назад всемирной (а не только внутриамериканской) антироссийской истерии приобретет принципиально иные черты. Особенно если предположить, что так и было задумано изначально, а не приспособлено «по ходу поезда».

Стоит напомнить, что в настоящее время вложения в американскую валюту и «трежерис» достигают 173,2 из общей суммы 432,7 млрд долл. российских золотовалютных резервов (ЗВР), а министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в течение 2018 года на пополнение ЗВР ежемесячно будет направляться 257,4 млрд рублей дополнительных доходов бюджета от роста нефтегазового экспорта.

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При существующей структуре «валютной корзины» это означает, что на активы, номинированные в долларах, будет направляться не менее 40% от этой суммы, т.е. 1,23 трлн рублей, или примерно 21 млрд долл. по текущему курсу. Конечно, такие вложения придают определенное финансовое наполнение заявлениям российской стороны о желании нормализовать отношения с США, но для глобальной «империи доллара» это — не самая серьезная сумма, которая при любой динамике взаимодействий между Вашингтоном и Москвой не будет приниматься в расчет.

Достаточно сказать, что сегодня «цена» повышения/понижения учетной ставки ФРС на стандартный шаг в 0,25% составляет примерно 175–200 млрд долл. в год.

Сможет ли доллар защитить сам себя?

Вообще, 2018 год уже большинством экспертов рассматривается как год потенциально кризисный и даже катастрофический для планеты — особенно с финансово-экономической точки зрения. После потрясений 2008–09 годов американские власти и их вассалы по «коллективному Западу» эмитировали свыше 20 трлн долл. на спасение «империи доллара», что нанесло серьезный ущерб остальным компонентам их «глобального лидерства».

Сегодня под вопросом находится не только военное, но и информационное доминирование США, а в сфере реальной экономики даже вопросов не возникает — «мастерской мира» уже давно является Китай.

По большому счету, доллару — впервые в истории этой валюты после создания ФРС в 1913 году — предстоит защищать себя почти самостоятельно, без существенной военно-политической, информационной или экономической поддержки. И очень похоже на то, что такая защита вряд ли будет удачной или даже сколько-нибудь длительной — шансы на это примерно такие же, как у барона Мюнхгаузена вытащить себя за волосы из болота.

Тем более что заготовленный заранее «спасательный круг» криптовалют (проект биткоина от имени Сатоши Накомото вовсе не случайно был запущен 31 октября 2008 года, то есть практически совпал с банкротством Lehman Brothers) уже явно не выдерживает веса всей эмитированной долларовой массы.

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Начатая 17 января в Шанхае торговля фьючерсными контрактами на нефть, номинированными в «золотых юанях», развитие военной ситуации в Сирии, и в целом на Ближнем Востоке, межкорейские переговоры без участия Вашингтона — все это и многое другое заставляет США срочно использовать последний из оставшихся в их распоряжении козырей, Его Величество Доллар. Например, вводя в глобальном масштабе специальный режим транзакций этой валюты под предлогом «противодействия российской агрессии против демократии в Америке и во всем мире», и так далее.

Возможно, именно это обстоятельство имеется в виду, когда в частном порядке информированные представители российской «властной вертикали» говорят, что, начиная с февраля, ожидается «совсем другая повестка дня»?