«Киев развязал Москве руки»: Губарев заявил, что теперь Россия может признать ДНР и ЛНР

Донецк, 18 января. Принятие Киевом закона о «реинтеграции Донбасса» дает Москве право признать Луганскую и Донецкую народные республики, заявил лидер сообщества «Новороссия» Павел Губарев.

Павел Губарев считает, что признание закона о так называемой «реинтеграции Донбасса» означает фактический отказ Украины от Минских соглашений. Этим самым, подчеркнул лидер сообщества «Новороссия», Киев развязал руки Москве и РФ теперь может признать республики Донбасса на официальном уровне.

В качестве дальнейших действий Губарев назвал возможные встречи российского руководства с главами ДНР и ЛНР. Затем можно приступить к массовой раздаче российских паспортов и подписать соглашения о сотрудничестве и предоставлении гарантий военной безопасности, отметил Павел Губарев.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла закон «О реинтеграции Донбасса» и признала Россию «агрессором». В ЛДНР считают, что Киев пытается развязать «новый виток войны в Донбассе».