Манчини хотел подписать аргентинца, уехавшего в МЛС за рекордную сумму

Санкт-Петербург, 18 января. По информации Федерального агентства новостей, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хотел видеть в составе петербургского клуба аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

По словам источника, итальянский специалист видел в 18-летнем вундеркинде одного из потенциальных лидеров команды с прицелом на последующую перепродажу. Отмечается, что еще летом петербургский клуб собирался сделать предложение «Индепендьенте», за который выступал Барко. Однако из-за широкомасштабной кампании было принято решение отложить вопрос с приобретением игрока до зимы.

В текущее трансферное окно «Зенит» опередили конкуренты — Барко стал самым дорогим приобретением в истории МЛС и обошелся «Атланте» в 15 млн долларов. Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет атакующего полузащитника в текущий дозаявочный период.