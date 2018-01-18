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«Президентские выборы — не цель»: Собчак рассказала о своих политических амбициях
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    «Президентские выборы — не цель»: Собчак рассказала о своих политических амбициях

    16:55  18 Января 2018
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    «Президентские выборы — не цель»: Собчак рассказала о своих политических амбициях

    Москва, 18 января. Телеведущая Ксения Собчак, выдвигающаяся в президенты России, намерена использовать выборы-2018 для заявления о своей позиции, чтобы затем в 2021 году участвовать в выборах в Государственную думу.

    «Надеюсь, я смогу принять в этих выборах (в Госдуму) участие и победить, — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о своих политических планах на ближайшие три года. — У нас такая страна, для того, чтобы привлечь максимальное внимание к определенным проблемам нужно сначала участвовать в президентской кампании, чтобы потом победить в думских. Это моя стратегия». 

    Собчак подчеркнула, что ее целью является именно думские выборы — создание партии, и в том, чтобы на выборах-2018 ее услышали миллионы россиян.

    «Моя цель — не президентские выборы», — заключила она.

    Напомним, на выборы в качестве самовыдвиженца идет президент России Владимир Путин. За его кандидатуру было собрано уже более миллиона подписей, хотя по закону необходимо лишь 300 тысяч. Для действующего главы государства предстоящая президентская кампания станет четвертой по счету. В случае, если Владимир Владимирович одержит победу на выборах-2018, то ему предстоит возглавить нашу страну до 2024 года.

    «Президентские выборы — не цель»: Собчак рассказала о своих политических амбициях

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #собчак #выборы-2018
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