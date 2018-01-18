«Гражданский контроль» намерен привезти экспертов из Европы на президентские выборы

Москва, 18 января. Предстоящие в марте президентские выборы могут посетить электоральные эксперты из стран Европы. Их намерена пригласить ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль».

«Планируем привезти порядка 20 зарубежных экспертов из стран Европы, которые будут также посещать регионы, знакомиться с ходом кампании, встречаться с представителями штабов кандидатов, общественниками, наблюдателями и по итогам сделают свое заключение», — сообщил РИА Новости сопредседатель ассоциации Александр Брод.

Отметим, что действующий президент России Владимир Путин, который участвует в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца, собрал более 1 миллиона подписей в поддержку главы страны вместо необходимых 300 тысяч. По данным предварительных опросов ВЦИОМ, уже сейчас за Путина готовы проголосовать около 73% процентов населения.