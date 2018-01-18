«Такая страна Европе не нужна»: немецкий политик отреагировал на принятие Украиной закона о Донбассе

Немецкий политик Андреас Маурер заявил в эфире российского ТВ, что как только Европа начинает давить на Украину, требуя от нее выполнения минских соглашений, Киев каждый раз начинает выставлять Россию «агрессором».

Речь в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» шла о принятии украинскими депутатами закона о Донбассе, в котором Россия названа «страной-агрессором», которая «оккупировала» Донецкую и Луганскую области Украины.

«Мне как европейцу очевидно, что Киев не заинтересован в мирном разрешении ситуации на Донбассе. Потому что если бы он был заинтересован, то его шаги были бы другими», — сказал глава фракции Партии левых в городском совете города Квакенбрюк в земле Нижняя Саксония.

По словам Андреаса Маурера, Европа намерена направить в Донбасс своих представителей, чтобы понять, что в действительности происходит на юго-западе Украины.

«Немецкие и французские политики сейчас готовят делегацию в Донбасс. Мы хотим туда приезжать, разговаривать с людьми, узнавать ситуацию. Я подозреваю, что военные действия, напряжение конфликта в Донбассе сегодня очевидны. Украина подливает туда бензин, разжигает это, чтобы всегда полыхало и чтобы в Европе об этом не забывали, но перекладывали решение проблемы на Россию», — считает немецкий политик.

Принятие Украиной закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» Андреас Маурер назвал «тупиком для Европы».