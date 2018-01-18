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Выборы 2018, прогноз: Высокая явка сделает власть более сильной — Сергей Тарусов
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    Выборы 2018, прогноз: Высокая явка сделает власть более сильной — Сергей Тарусов

    17:01  18 Января 2018
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    Выборы 2018 Прогноз: Высокая явка сделает власть более сильной — Сергей Тарусов

    Более 15 тысяч наблюдателей будут контролировать ход выборов-2018, об этом рассказала руководитель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова. Наблюдатели будут следить за тем, чтобы процедура избрания российского лидера протекала строго в рамках действующего законодательства.

    Кроме того, Бабченкова уточнила, что волонтеров может быть и больше. Наблюдатели от «России выбирает» будут работать более чем в половине регионов страны.

    Председатель Рыболовецкого колхоза им.В.И.Ленина и доверенное лицо Владимира Путина на грядущих выборах Сергей Тарусов в беседе корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил свои соображения, почему россиянам стоит прийти на избирательных участки 18 марта 2018 года.

    «В этот день, 18 марта, будет определяться будущее страны. И если человек хочет жить в нормальной стране и жаждет светлого будущего, он должен прийти на избирательный участок. Выборы президента — это еще и выборы будущего своих детей и родных», — выразил свое мнение Тарусов.

    Кроме того, собеседник ФАН отметил, что высокая явка на выборах сделает власть более сильной, а позицию страны на международной арене — более прочной.

    «Чем больше народная поддержка, тем сильнее власть, это однозначно», — подчеркнул председатель Рыболовецкого колхоза им.В.И.Ленина.

    Выборы 2018 Прогноз: Высокая явка сделает власть более сильной — Сергей Тарусов

    Спикер также обратил внимание на тот факт, что многие россияне полагают, что приходить на выборы необязательно, поскольку, вероятнее всего, победу одержит действующий глава государства ввиду беспрецедентного уровня его поддержки. Это, говорит Сергей Тарусов, неправильная позиция — нужно обязательно голосовать.

    «Надо понимать, что будущее страны зависит от каждого голоса», — заявил Тарусов.

    Он также раскритиковал тех политиков, которые призывают бойкотировать выборы.

    «Если человек думает о себе, о том, что будет завтра, он просто обязан прийти на выборы. Что касается идеи бойкота выборов, я вообще не понимаю подобной постановки вопроса. Она неразумная и нелогичная», — заключил Сергей Тарусов.

    Председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности Игорь Фомичев, который также является доверенным лицом президента, со своим выбором уже определился. Он отдаст свой голос нынешнему лидеру страны Владимиру Путину.

    Выборы 2018 Прогноз: Высокая явка сделает власть более сильной — Сергей Тарусов

    «Владимир Путин — это человек, который искренне болеет за Россию. Я, как представитель атомной отрасли, четко вижу, как этот человек заботится об одной из основных наукоемких отраслей России. Именно под его руководством создана программа развития атомной энергетики, при его непосредственном содействии была разработана программа ядерных вооружений. Я, как представитель многотысячного коллектива атомной отрасли, как гражданин, считаю своим долгом поддержать Владимира Владимировича на выборах президента», — заявил Игорь Фомичев.

    Владимир Путин идет на выборы в качестве кандитата-самовыдвиженца, при этом его поддерживает огромное количество политических партий и общественных движений. В его поддержку собрано уже более миллиона подписей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Михаил Блинов
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    #путин #россия #политика #общество #выборы-2018
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