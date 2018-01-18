В Сирии началась сильная буря, по всей стране отмечают проблемы со связью

Тартус, 18 января. В Сирийской арабской республике началась сильная буря, скорость ветра достигает 100 километров в час.

По сообщению сирийских источников скорость ветра в порывах может достигать 100 километров в час, что соответствует 27 метрам в секунду. Отмечается, что буря привела и к другим стихийным проявлениям, в Тартусе резко поднялся уровень воды, улицы населенного пункта затоплены по щиколотку.

Сирийские корреспонденты подчеркивают, что по всей стране отмечаются перебои в работе связи, доступ к интернету практически невозможен. Вести с фронта будут приходить с вероятным запозданием.