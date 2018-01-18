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Выборы 2018
Тамара Москвина: Свое мнение надо высказывать на выборах, а не на кухне или в сквере
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    Тамара Москвина: Свое мнение надо высказывать на выборах, а не на кухне или в сквере

    16:25  18 Января 2018  /обновлено: 16:36  18 Января 2018
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    Тамара Москвина: Свое мнение надо высказывать на выборах, а не на кухне или в сквере

    Знаменитый тренер по фигурному катанию, воспитавшая плеяду олимпийских чемпионов в парном фигурном катании Тамара Москвина еще не до конца изучила список кандидатов на пост президента Российской Федерации. Но обещает это сделать, как только список будет утвержден окончательно и все кандидаты могут начать агитацию. Хотя с выбором она скорее всего уже определилась.

    В одном Тамара Николаевна уверена точно — свое мнение нужно выражать на официальных выборах, а не на кухне. Об этом она рассказала в интервью Федеральному агентству новостей.

     — В этом году как никогда много претендентов на пост президента России, вы уже определились с выбором — за кого голосуете?

     — Я еще присматриваюсь, ведь еще не опубликованы все списки. Но, в принципе, я определилась с выбором. И его я выражу во время выборов.

     — А заранее вы не хотите говорить о своем выборе?

     — Ну, ведь вам и так ясно! (Тамара Москвина была доверенным лицом Владимира Путина на прошлых президентских выборах и всегда выражает ему поддержку — прим. ФАН.)

    Тамара Москвина была доверенным лицом Владимира Путина на прошлых президентских выборах

     — В 90-е годы страна была в упадке, в том числе и «посыпался» спорт высших достижений. Есть ли сейчас какой-то прогресс в вашем виде спорта?

     — Точную статистику я вам дать сейчас не смогу. Но судя по тому количеству спортивных сооружений — имеется в виду катков, количеству занимающихся — я вижу большой прогресс. Сейчас государство вкладывает деньги в развитие фигурного катания.  И меня это радует.

    — Сейчас есть люди, которые активно призывают избирателей бойкотировать выборы. Как вы считаете, почему необходимо идти на выборы?

     — Потому что мы граждане своей страны и свое мнение должны высказывать на официальных выборах, где мы отдаем свой голос тому или иному кандидату. Это и есть гражданская позиция. А если мы не сделаем это — то все наши крики, или наоборот шепот о том, как идут дела в стране — пустая говорильня. Во время выборов, когда предоставляется такая возможность, нужно выразить свое мнение. Если вы не голосуете — то кто услышит ваше мнение? Только скверы и кухни — где вы высказываете свою удовлетворенность или неудовольствие нынешней политикой.

    Напомним, выборы президента в России состоятся 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в декабре 2017 года. Действующий президент России Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, однако к настоящему моменту избирательный штаб собрал более миллиона подписей россиян в поддержку кандидатуры Владимира Путина.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #президент #москвина #выборы-2018
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