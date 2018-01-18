«Попадает прямо в сердце»: Путин оценил фильм «Рубеж», который посмотрел вместе с ветеранами

Санкт-Петербург, 18 января. Президент России Владимир Путин, который 18 января принимал участие в памятных мероприятиях по случаю 75-летия прорыва блокады Ленинграда, посмотрел фильм «Рубеж» совместно с ветеранами и поисковиками.

Российский лидер отметил, что нашел фильм «талантливым и выразительным».

«Это (выражение идеи посредством перемещения во времени — прим. ФАН) сделано очень талантливо, выразительно, доходчиво. Это попадает туда, куда и хотели попасть — прямо в сердце. И в этом большая ценность работ подобного рода», — цитирует РИА Новости Путина.

Просмотр фильма был организован в помещении музея-панорамы «Прорыв» в Кировском районе Ленинградской области.

Отметим, решение о съемках исторического фильма «Рубеж» было принято в 2015 году. Проект получил государственную поддержку как социально значимый. Картина соединяет в себе черты различных жанров: фантастики, драмы, исторического и приключенческого фильмов. Режиссер картины — Дмитрий Тюрин, а главную роль исполнил Павел Прилучный.

Официальная премьера фильма запланирована на 22 февраля.