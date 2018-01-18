Выборы президента 2018: «Гражданский контроль» будет работать в 30 регионах России

Москва, 18 января. Представители российской ассоциации по защите прав избирателей «Гражданский контроль» будут работать в 30 регионах страны в день выборов президента РФ. Об этом сообщил сопредседатель ассоциации Александр Брод.

В данный момент представители «Гражданского контроля» выезжают в регионы, встречаются с экспертами, представителями общественных палат.

«Представители «Гражданского контроля», также будут работать на горячих линиях по связям с избирателями, посещать избирательные участки, изучать опыт работы общественных наблюдателей, выезжать по горячим сигналам», — заявил Брод агентству РИА Новости.

«Гражданский контроль» также оказывает посильную помощь в обучение наблюдателей.

«Будем направлять экспертов в регионы, проводить семинары для наблюдателей, юристов, журналистов», — рассказал общественный деятель.

По его словам, уже в первый месяц избирательной кампании были обнаружены нарушения. В частности, из Ставрополья поступали сообщения о якобы принуждении к сбору подписей в поддержку одного из кандидатов. Однако в итоге данные о нарушениях так и не подтвердились.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Президент РФ Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.