Порошенко похвастался «фантастическим» подарком от генерал-губернатора Канады

Киев, 18 января. Президент Украины Петр Порошенко получил в подарок от генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт фотоснимок Киева, сделанный с Международной космической станции.

«Это фантастический кадр. Не техническая съемка со спутника, а фото, сделанное с душой. — написал украинский лидер в своем микроблоге в Twitter. — Очень благодарен за такой подарок для меня и для всей Украины!».

Сьогодні у подарунок від Генерал-губернатора Канади @GGJuliePayette отримав фото України, яку вона особисто зробила з космосу



Це фантастичний кадр. Не технічна зйомка із супутника, а фото, зроблене з душею. Надзвичайно вдячний за такий подарунок для мене і для всієї України! pic.twitter.com/LLetYPC8Dz — Петро Порошенко (@poroshenko) January 18, 2018

Порошенко также выразил благодарность Пейетт в связи с тем, что Украина стала первой страной, которую она посетила с зарубежным визитом.

Напомним, в конце декабря 2017 года украинский президент заявлял, что после решения США о поставках вооружения следует ожидать, что примеру Вашингтона последуют Брюссель и Оттава.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал отдых Порошенко на Мальдивах при обострении ситуации в Донбассе. Российский лидер отметил, что нет ничего зазорного в том, чтобы уехать на отдых семьей и провести с ней некоторое время, добавив, что украинский президент за счет своего материального положения может себе позволить такой шаг.