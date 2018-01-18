В Багдаде произошел новый теракт, есть жертвы

Багдад, 18 января. На юге столицы Ирака прогремел взрыв, власти сообщают о новом террористическом акте.

Местные источники в Ираке сообщают, что в южном районе Багдада Аль-Дура произошел террористический акт. По предварительным данным взорвался заминированный автомобиль. Отмечается, что в результате теракта погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что в результате двойного теракта в Багдаде погибло 36 человек. При взрыве ранения получили более ста человек. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство1» (запрещенная в России террористическая группировка).

1 Организация запрещена на территории РФ.