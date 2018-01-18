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Новости Сирии
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Политика
«Пусть чаще рассказывают про Полтаву»: россияне отреагировали на подготовку Швеции к «войне с РФ»
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    «Пусть чаще рассказывают про Полтаву»: россияне отреагировали на подготовку Швеции к «войне с РФ»

    16:35  18 Января 2018
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    «Пусть чаще рассказывают про Полтаву»: россияне отреагировали на подготовку Швеции к «войне с РФ»

    Москва, 18 января. Россияне посоветовали шведам вспомнить школьные уроки истории и пройти курсы самообороны в связи с возросшим уровнем преступности в стране, а не готовиться к войне с другим государством.  

    Так граждане РФ отреагировали на заявления властей Швеции о якобы возможной войне с Россией. Напомним, на этой неделе об этом сообщили ряд шведских политиков и СМИ. Кроме того, в Стокгольме отметили, что уже этой весной каждое домохозяйство получит специальную методичку по гражданской обороне и действиям в случае вооруженного конфликта.

    Россияне новость восприняли неоднозначно. Одни пользователи социальных сетей вспомнили о Полтаве, другие заметили в панике шведских властей американское влияние, а некоторые серьезно к сообщению не отнеслись.

    «В этом году Швеция разошлет своим гражданам руководство о том, как вести себя в случае войны с Россией. 4,7 млн шведских домохозяйств получат книжку «Если начнется война», — написал Геннадий Рубченко.

    «Пусть чаще рассказывают про Полтаву»: россияне отреагировали на подготовку Швеции к «войне с РФ»

    Подготавливая домохозяек к войне, пусть почаще рассказывают про Полтавскую битву и результаты Северной войны», — посоветовал Евгений Михеев.

    По мнению Вячеслава Сухова, действия шведских властей являются реакцией на «неадекватные заявления и действия американцев».

    «Шведы опасаются, что в случае применения Пентагоном ядерного оружия пострадают их территория и население», — добавил он.

    «Пусть чаще рассказывают про Полтаву»: россияне отреагировали на подготовку Швеции к «войне с РФ»

    «Швеция подготовила к выпуску листовки с предупреждением граждан о возможной войне этой весной. Нетрудно догадаться, с кем собрались воевать. Жаль только, шведы не выучили уроки истории в школе», — заметил Кир Лавров.

    В свою очередь Gershon Hirsh Raskin рассказал об опыте визита в Швецию и посоветовал Стокгольму готовить граждан не к войне, а к самообороне в связи с возросшим уровнем преступности в стране.

    «Им не к войне надо готовиться, а к самообороне. Гетеберг и Мальме оккупировали мигранты, в Стокгольме полно цыган. <…> Промышляют кражами. Уровень преступности вырос в разы всего за несколько лет», — написал он.

    Напомним, ранее, комментируя заявления о подготовке к «гипотетической войне», бывший посол Швеции в РФ Свен Хирдман отметил, что они безосновательны и только портят российско-шведские отношения.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #россия #швеция #соцсети
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