«Пусть чаще рассказывают про Полтаву»: россияне отреагировали на подготовку Швеции к «войне с РФ»

Москва, 18 января. Россияне посоветовали шведам вспомнить школьные уроки истории и пройти курсы самообороны в связи с возросшим уровнем преступности в стране, а не готовиться к войне с другим государством.

Так граждане РФ отреагировали на заявления властей Швеции о якобы возможной войне с Россией. Напомним, на этой неделе об этом сообщили ряд шведских политиков и СМИ. Кроме того, в Стокгольме отметили, что уже этой весной каждое домохозяйство получит специальную методичку по гражданской обороне и действиям в случае вооруженного конфликта.

Россияне новость восприняли неоднозначно. Одни пользователи социальных сетей вспомнили о Полтаве, другие заметили в панике шведских властей американское влияние, а некоторые серьезно к сообщению не отнеслись.

«В этом году Швеция разошлет своим гражданам руководство о том, как вести себя в случае войны с Россией. 4,7 млн шведских домохозяйств получат книжку «Если начнется война», — написал Геннадий Рубченко.

Подготавливая домохозяек к войне, пусть почаще рассказывают про Полтавскую битву и результаты Северной войны», — посоветовал Евгений Михеев.

По мнению Вячеслава Сухова, действия шведских властей являются реакцией на «неадекватные заявления и действия американцев».

«Шведы опасаются, что в случае применения Пентагоном ядерного оружия пострадают их территория и население», — добавил он.

«Швеция подготовила к выпуску листовки с предупреждением граждан о возможной войне этой весной. Нетрудно догадаться, с кем собрались воевать. Жаль только, шведы не выучили уроки истории в школе», — заметил Кир Лавров.

Швеция подготовила к выпуску листовки с предупреждением граждан о возможной войне этой весной. Не трудно догадаться с кем собрались воевать.Жаль только ,шведы не выучили уроки истории в школе. https://t.co/YuS5rnXQ4i — Кир Лавров (@Kir_Lavrov) January 18, 2018

В свою очередь Gershon Hirsh Raskin рассказал об опыте визита в Швецию и посоветовал Стокгольму готовить граждан не к войне, а к самообороне в связи с возросшим уровнем преступности в стране.

«Им не к войне надо готовиться, а к самообороне. Гетеберг и Мальме оккупировали мигранты, в Стокгольме полно цыган. <…> Промышляют кражами. Уровень преступности вырос в разы всего за несколько лет», — написал он.

Напомним, ранее, комментируя заявления о подготовке к «гипотетической войне», бывший посол Швеции в РФ Свен Хирдман отметил, что они безосновательны и только портят российско-шведские отношения.