В Совфеде предложили механизм регулирования частных военных компаний в России

Москва, 18 января. В случае появления в правовом поле России частных военных компаний, они должны подчиняться министерству обороны страны, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Бондарев прокомментировал возможное появление в правовом поле России частных военных компаний.

«Необходимо, чтобы ЧВК в случае их появления в отечественном правовом поле подчинялись министерству обороны России, а не оказались подвешенными, невстроенными в вертикальную военную систему», — объяснил он.

Сенатор отметил, что в этом варианте ЧВК смогут стать «реальной помощью регулярным войскам». Он добавил, что необходимо пресечь все возможности для неприятелей «нанять» российских частных военных. По словам Бондрева, необходимо, «чтобы их деятельность отвечала интересам государственной политики в области вооруженных сил», передает РИА Новости.

«Сейчас в России нет ЧВК, — констатировал член Совфеда. — И, конечно, для их появления нужны нормативно-правовые условия, включающие в том числе аспекты социальной защиты и льгот для участников ЧВК и членов их семей».

Напомним, президент России Владимир Путин в 2012 году, занимая пост премьер-министра страны, поддержал создание системы ЧВК.