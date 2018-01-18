Путин призвал при каждой возможности напоминать о подвиге героев Ленинграда

Санкт-Петербург, 18 января. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо при каждой возможности напоминать о подвиге героев блокадного Ленинграда, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.

18 января, в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда, российский лидер приехал в свой родной город, Петербург, где возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

«Я глубоко убежден в том, что мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом напомнить. Для того, чтобы и мы сами об этом никогда не забывали, для того, чтобы весь мир об этом помнил, для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось», — приводит РИА Новости обращение Путина.

Российский лидер отметил, что о подвиге героев Ленинграда написано и сказано очень много, но это не значит, что об одном из переломных событий Великой Отечественной Войны не нужно напоминать.

Отметим, отец российского президента, Владимир Спиридонович Путин, в годы Великой Отечественной войны участвовал в обороне Ленинграда. В том числе он сражался в боях за Невский пятачок, где был ранен.