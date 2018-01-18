Крейсер им в подарок: Украина в панике — Россия возвращает ВМСУ корабли

Озвученная президентом России Владимиром Путиным готовность продолжить процесс передачи Украине кораблей ВМСУ, оставшихся после событий 2014 года в Крыму, явно застигло как саму Украину, так и руководство ее военно-морских сил врасплох.

В поисках дна

Не придумав ничего более конструктивного, премьер-министр Владимир Гройсман предложил президенту России передать украинские корабли вместе с Крымом. И жестко уточнил — «в самое ближайшее время».

Странно, что вслед за этим не прозвучал точный срок истечения ультиматума, а также те санкции, которыми Гройсман покарает Кремль, если «в самое ближайшее время» украинский премьер-министр не получит из России посылку с кораблями б/у — с вложенным в них полуостровом.

А вот первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко от кораблей отказалась: «Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем!» Судя по построению фразы, замспикера до сих пор не в курсе, что Крым давно вернулся в родную гавань. Кроме того, ни о какой продаже, сдаче или обмене полуострова президент России не говорил. Он просто по-житейски напомнил стране-соседке, что та кое-что в Крыму забыла. И, в общем, пора ей за собой прибрать.

В свою очередь, командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, будучи непосредственно заинтересованным в пополнении куцего корабельного состава ВМСУ, был не столь категоричен, как Геращенко: «Решение будет приниматься на уровне высшего военно-политического руководства государства. Но этот вопрос необходимо тщательно изучить…»

Впрочем, удержаться от скатывания в ритуальную политическую риторику у вице-адмирала, имеющего профильное образование танкиста, не получилось. Поэтому Воронченко закончил свою тираду так: «…чтобы мы не стали разменной картой в грязной кремлевской игре».

Тем временем разнообразные украинские эксперты, при погонах и без оных, энергично искали в предложении президента России второе, а то и третье дно.

Например, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко начал с того, что в вольном пересказе озвучил версию гибели в 1955 году линкора «Новороссийск» (бывшего итальянского Giulio Cesare) от заложенных на корабле прежними хозяевами подрывных зарядов. Затем на основании вышесказанного бравый генерал-лейтенант призвал всех находящихся в зоне досягаемости своего голоса к максимальной бдительности:

«Если предположить, что мы можем принять технику, они [российские военнослужащие] могут заложить в корабли скрытые подрывные устройства, как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны. Потом подрывались суда — как в Советском Союзе, так и в других местах. То есть они заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали со всеми вытекающими последствиями!..»

Нулевой потенциал

В итоге в Киеве была собрана целая пресс-конференция на тему «Зачем Путин отдает Украине военную технику из Крыма?» На ней заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь усомнился в необходимости возвращения из Севастополя бывших вымпелов ВМСУ. По мнению замдиректора, эти корабли безнадежно устарели, поскольку проектировались еще в 1970–80-х годах.

Мало того, даже будучи доставлены из Севастополя в Одессу и поставлены на ход, данные плавединицы по-прежнему «будут привязывать Украину к стране-агрессору по боеприпасам, по другим компонентам». Между нами, это очень интересная точка зрения. Особенно с учетом того, что все без исключения корабли ВМСУ, включая недавно построенную шестерку малых бронированных артиллерийских катеров, несут вооружение, разработанное в СССР и использующее боеприпасы, не производящиеся на территории современной Украины.

Мысль, высказанную г-ном Самусем, подхватил и творчески развил бывший заместитель министра обороны Украины, а ныне соучредитель Международного центра стратегий безопасности и обороны Игорь Кабаненко. Бывший зам без околичностей «бабахнул главным калибром» — объявил, что забирать из Крыма ничего не надо. Ибо оно и раньше было старым и неисправным, а теперь корабли стали и того хуже, поскольку их явно еще больше поломали и состарили злодеи-русские.

Кабаненко добавил, что большую часть тех плавединиц, над которыми еще, как поется в гимне ВМСУ, «синьо-жовтий прапор майорить», тоже надо снести на одесский Привоз… В смысле — сдать в металлолом. Потому что — да! — оно все старое, неисправное (тут тоже, видимо, москали подгадили), «имеет нулевой боевой потенциал и только высасывает деньги из бюджета».

В общем, неожиданная инициатива президента России изрядно дезорганизовала украинского «партнера». Что и неудивительно. Разберемся почему.

Эскадра «брошенок»

Пожалуй, наибольшую ценность из всех застрявших в Севастополе украинских кораблей имеют БДК «Константин Ольшанский», судно управления «Славутич», корветы «Тернополь», «Луцк» и «Хмельницкий», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», спасательный буксир «Кременец» и дизель-электрическая подводная лодка «Запорожье».

Когда упоминалась ценность, имелась в виду не только боевая, но и самая натуральная — финансовая. Потому что то же «Запорожье», кроме как на роль музейного экспоната больше ни на что не годное, даже в этом состоянии позволило украинским адмиралам за 17 лет непрерывного ремонта лодки успешно «освоить» не менее 25 млн долларов.

Но вернемся к украинским кораблям в Крыму.

Не все из них были на ходу в 2014 году. Сейчас, на протяжении более трех с половиной лет лишенные регулярного обслуживания, регламентных проворотов механизмов и т.д., все эти корабли не на ходу совершенно точно. Всем им нужна дефектовка, реанимация ГЭУ, ремонт забортной арматуры и электрики, а также много чего еще, не говоря о системах вооружения.

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Понятно, что все разом корабли восстановлению не подлежат. Что-то будет украинцами переведено в раздел бесценного ЗИПа, что-то отправится в лом. Но, например, тот же «Ольшанский» ВМСУ придется восстанавливать не только в связи с отчаянной нехваткой десантных кораблей (на весь формируемый украинский корпус морской пехоты — один средний «десантник», способный «поднять» роту), но и исходя из вопроса госпрестижа.

«Ольшанский» имеет водоизмещение 3779 тонн, плюс — сущий кошмар в машинном отделении. Один дизельный двигатель команда БДК успешно запорола еще до мартовских событий 2014 года. А во второй, по слухам, перед спуском флага украинские мотористы со словами «так не доставайся же ты никому» залили цемент… На выходе имеем полностью «обезноженные» почти 4 тысячи тонн корабельного железа, запчасти к которому имеются только… на складах ВМФ России.

Нюансы ГЧП по-украински

Теперь бросим пронзающий пространство взор в сторону Одессы. Там у ВМСУ ошвартованы флагман — фрегат «Гетман Сагайдачный» (3100 т) — и корвет «Винница» (990 т). Первый с момента своего возвращения из дальнего плавания весной 2014 года не вылезает из перманентного ремонта. Второй… Одесский порт с минувшего сентября все никак не может решить, что более выгодно — отремонтировать корвет или его списать? Т.е. непосредственно к ремонту «Винницы» даже не приступали.

Маленькое отступление. Двигатели на «Сагайдачном» и «Виннице» находятся в куда лучшем состоянии, чем на «Ольшанском». Т.е. ВПК Украины не способен полноценно вернуть в строй даже корабли, имеющие меньшее водоизмещение и меньшее количество вышедших из строя узлов и механизмов, чем на БДК из состава ошвартованной в Севастополе эскадры «брошенок». Теперь представим, что эта «эскадра» возвращается под украинский флаг…

Есть такая известная цитата: «Если хотите разорить небольшую страну, подарите ей крейсер». БДК, конечно, — не крейсер, но необходимость его восстановления действительно способна исчерпать ресурсы украинского судоремонта. А уж если придется восстанавливать не только БДК… Ну, вы понимаете. И Воронченко с Самусем и Кабаненко это понимают тоже.

Нет, нельзя утверждать, что Украина не сможет поставить одну-две единицы из числа «брошенок» на ход. Но за сколько времени и какой ценой? Меж тем сейчас в ВМСУ сложилась устраивающая почти всех схема государственно-частного партнерства, в которую восстановление «Ольшанского» и Ко совершенно не вписывается.

Руководство ВМСУ принялось трубить о необходимости создания «москитного», читай — катерного флота. В четком соответствии с этим «запросом», принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко завод «Кузница на Рыбальском» клепает бронекатера. Они, конечно, не бог весть что, но все же пополнение!.. Можно с участием бронекатеров устроить красивую презентацию или даже военно-морское шоу.

Катера — штука простая. Собираются быстро, стоят недорого. Ну, а то, что на них боевые модули до сих пор работают «по щучьему велению», никому не мешает. Строят то бронекатера не для войны, а для отчетностей. Опять же — гривны пану президенту капают... Так что — да здравствует «москитный флот»!

Можно даже пообещать построить для него на той же «Кузне» целый рой ракетных катеров. Взять деньги на соответствующие НИОКРы. Затем освоить эти средства, не забывая время от времени многозначительно кивать на конструкторское бюро «Луч» и в кулуарах рассказывать, что уже почти совсем-совсем создана противокорабельная ракета. Украинская. Секретная. С совершенно секретным названием «Нептун» и не менее секретными ТТХ. Но только вы об этом — никому!.. Ну, вы понимаете?

Задачка от Путина

И тут Россия предлагает в эту прекрасно функционирующую военно-морскую богадельню отправить ржавеющие в Севастополе «брошенки». Очень хочется отказаться, но как?

Можно, конечно, много и долго рассказывать, как «ваши замечательные исправные корабли» злой «оккупант» довел до ржавых дыр, но украинская общественность все равно может не понять вашего отказа… Если же забрать корабли, то из кого для них формировать команды? Где и на какие средства эти корабли ремонтировать и содержать?

ВМСУ только-только победно отчитались: «Выполняются мероприятия по восстановлению технической готовности четырех боевых кораблей, шести судов обеспечения, проведены подготовительные работы по модернизации фрегата «Гетман Сагайдачный». Продолжается работа по строительству морского операционного центра в Очакове». И как с этим быть? В смысле, где изыскивать средства на реанимацию «брошенок»?

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Прекращать ради «Ольшанского» вечный ремонт (он же — «подготовительные работы по модернизации») «Сагайдачного»? Нельзя — флагман, лицо ВМСУ! Бросать строительство морского операционного центра в Очакове? И тут нельзя: партнеры из НАТО не поймут. Опять же, «Ольшанского» ремонтировать на «Кузню» не притащишь. Значит — гроши мимо кармана пана президента.

А ведь есть еще украинские иски к России, в которых «Ольшанский» и Ко тоже вполне фигурируют. Как с этими исками быть в случае передачи «брошенок» Украине? Отзывать и переписывать?..

Словом, задал президент России Киеву задачку. Не позавидуешь.