Жириновский посоветовал Трампу приехать в Россию и сесть на русскую диету

Москва, 18 января. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, который также является кандидатом в президентом в России на выборах-2018, пригласил президента США Дональда Трампа в Россию за антихолестериновой диетой, поскольку сам страдает тем же недугом. Об этом политик заявил журналистам во время осмотра аптеки на Тверской улице в Москве в четверг.

«Если он захочет, Трамп, сюда приедет, мы ему посоветуем диету такую русскую, чтобы он окончательно понизил холестерин», — отметил лидер ЛДПР.

Жириновский указал на то, что ознакомился с отчетом относительно физического и психического здоровья Трампа, согласно выводам которого здоровье у американского лидера в прекрасном состоянии. Политик подчеркнул, что у него и Трампа одинаковые показатели.

«Он принимает препарат против холестерина, и у меня завышенный — это нормально для человека, — отметил Жириновский. — Возраст одинаковый, и недуг единственный — это превышение холестерина».

Напомним, ранее президент США заявил, что его российский коллега Владимир Путин «может сделать многое» для урегулирования кризиса вокруг Северной Кореи.