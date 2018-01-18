Минфин РФ создаст опорный банк для операций по гособоронзаказу

Москва, 18 января. Российское правительство приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам, говорится в сообщении Минфина.

Этот банк будет обеспечивать сопровождение, вести расчеты и кредитовать оборонные предприятия. Он будет иметь разветвленную сеть отделений. В ближайшее время его передадут в собственность РФ.

Отмечается, что опорный банк станет основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа.

«Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов», — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году замглавы Минобороны Татьяна Шевцова рассказала о том, что ведомство рассматривает вариант создания банка для обслуживания гособоронзаказа РФ.