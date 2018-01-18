Кабмину Украины поручили «организовать» в Крыму свободную экономическую зону

Киев, 18 января. Председатель Верховной рады Андрей Парубий поручил кабинету министров Украины разработать законопроект об «организации» в Крыму свободной экономической зоны.

Парубий сразу же после принятия закона о реинтеграции Донбасса заявил о своем отдельном поручении для правительства Украины.

«Параллельно я даю поручение рабочей группе и кабмину разработать законопроект и положение о свободной экономической зоне», — констатировал спикер Верховной рады.

Ранее в четверг, 18 января, депутаты Верховной рады приняли закон о реинтеграции Донбасса. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый депутатами закон о реинтеграции является сигналом для жителей Донбасса и Крыма. По его словам, Киев будет продолжать прокладывать путь для реинтеграции якобы украинских земель политико-дипломатическим путем.

Напомим, в 2014 году жители Крыма приняли решение выйти из состава Украины, где произошел госпереворот. Регион присоединился к России, однако украинские власти отказались это принять.