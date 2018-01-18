Спасатели доставили продукты в труднодоступные места Псковской области

Псков, 18 января. В Псковской области спасатели и региональные власти доставили товары первой необходимости и необходимые продукты жителям труднодоступных мест, а именно — островов Псковского озера.

Как стало известно, на остров имени Залита были доставлены консервы, хлебобулочные изделия, молочные продукты, овощи, мука, сахар, и другие товары, которые пополнили ассортимент местных магазинов. Кроме того, на рейсе сотрудники МЧС доставили врача, который провел прием пациентов.

Несколько дней назад спасатели на судне на воздушной подушке доставили в магазин жителей острова Каменка, чтобы те могли закупить необходимые товары и продукты.

В региональном ГУ МЧС отметили, что все островитяне выражают благодарность органам власти и спасателям за эту помощь.

Напомним, ранее в деревне Крупп Псковской области в рамках программы «Местный Дом культуры» после ремонта открылся дом культуры.