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Новости Сирии
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Поддержка курдам от Дамаска: ПВО Сирии собьет любой самолет Турции, нарушивший границу
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    Поддержка курдам от Дамаска: ПВО Сирии собьет любой самолет Турции, нарушивший границу

    15:53  18 Января 2018
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    Поддержка курдам от Дамаска: ПВО Сирии собьет любой самолет Турции, нарушивший границу

    Дамаск, 18 января. Министерство обороны Сирии заявило о готовности сил ПВО сбить любой турецкий самолет, нарушивший воздушные границы страны.

    Военные эксперты и политологи считают, что ситуация на севере Сирии приближается к критической точке, при этом баланс сил в регионе постоянно меняется. Военное ведомство Сирии своим заявлением ясно дало понять Анкаре, что не потерпит вторжения на свою территорию, невзирая на регулярные заявления Генштаба Турции о скором начале военной операции против курдского кантона Африн на севере провинции Алеппо.

    Сирийские курды оказались в подвешенном состоянии, при этом они будут вынуждены занять определенную сторону, которая вряд ли понравится Пентагону. С начала боевых действий в Сирии курдский альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) имел четкую проамериканскую направленность, коалиция снабжала курдов оружием и финансами, бросая ополченцев в бой для достижения своих геополитических интересов.

    Одним из первых «звонков» о ненадежности американского партнера стало обещание президента Трампа главе Турции Эрдогану о прекращении поставок оружия курдам. Впрочем, поставки так и не прекратились.

    Поддержка курдам от Дамаска: ПВО Сирии собьет любой самолет Турции, нарушивший границу

    Свою надежность перед союзниками Белый дом продемонстрировал в соседнем Ираке, когда после проведения референдума о независимости Курдистана Вашингтон заявил о стремлении сохранить целостность страны и отказал в поддержке иракским курдам, которых многие годы называл «главными партнерами на Ближнем Востоке». Результатом стал финансовый кризис в автономии, вторжение армии Ирака, эмбарго на международные рейсы, отрезавшее Эрбиль от мира, а также потеря Курдистаном нефтеносных регионов.

    Поддержка курдам от Дамаска: ПВО Сирии собьет любой самолет Турции, нарушивший границу

    Если в Ираке Соединенные Штаты показали себя сторонниками целостности страны и противниками независимости курдов, то в Сирии все происходит с точностью до наоборот. Белый дом не устраивает единство Сирии и он добивается создания нового «демократического» государства на осколках разделенной страны. Роль главных оппозиционных сил при этом разделении отводится сирийским курдам, из состава которых США намерены создать новые «пограничные силы безопасности».

    Сообщение Вашингтона о формировании новой группировки на границе с Турцией в Анкаре назвали попыткой создания «террористической армии» нового формата. Турция пообещала атаковать курдское ополчение в Африне. Американцы отреагировали в своем стиле - официальный представитель международной коалиции во главе с США Райан Диллон заявил, что проблемы курдов и Турции не входят в ее компетенцию.

    Поддержка курдам от Дамаска: ПВО Сирии собьет любой самолет Турции, нарушивший границу

    Эксперты заявляют, что курды постепенно склоняются к идеям отойти от оппозиционной направленности, навязанной SDF Пентагоном. Несколькими днями ранее ополченцы вместо символики YPG («Отряды народной самообороны») вывесили над своими позициями российский триколор в надежде на то, что турецкие военные не осмелятся вести огонь по флагу России.

    Последнее заявление Минобороны Сирии о готовности сбивать турецкие самолеты демонстрирует стремление  властей САР защитить свои границы от любого иностранного вторжения, даже если агрессия будет направлена на оппозиционные «Сирийские демократические силы». Курды могут сделать простой вывод, уверены политологи, что внутренний конфликт в Сирии можно решить не путем боевых действий, а конструктивным диалогом с Дамаском.

    Поддержка курдам от Дамаска: ПВО Сирии собьет любой самолет Турции, нарушивший границу

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #турция #курды #пво
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