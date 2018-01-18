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Новости Сирии
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Сирия сегодня: США вмешиваются во внутренние дела Дамаска, в зонах деэскалации вновь стрельба
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    Сирия сегодня: США вмешиваются во внутренние дела Дамаска, в зонах деэскалации вновь стрельба

    16:53  18 Января 2018
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    Армия США

    Сирия, 18 января. В Дамаске уверены, что США вмешиваются во внутренние дела страны. Армия Турции на границе САР переведена в режим повышенной боевой готовности. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    США намерены остаться в САР

    Заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона являются вмешательством во внутренние дела Сирии, заявили в МИД Сирийской арабской республики.

    Напомним, во время своего выступления в Стэнфордском университете, госсекретарь США сделал ряд заявлений по Сирии. Он отметил, что США и их региональные партнеры не будут оказывать помощь в восстановлении подконтрольных президенту Башару Асаду районов страны. Он также сообщил, что в Вашингтоне намерены сосредоточится на стабилизации и политическом урегулировании в САР. При этом одной из целей Вашингтона будет уменьшение влияния Ирана в регионе.

    Армия США в Сирии

    «Внутренние дела в любом государстве являются исключительным делом народа этого государства. Поэтому не позволительно кому-либо просто высказывать свое мнение, нарушая международное право и нарушая основные устои конституционного права», — подчеркнули в МИД САР.

    По мнению сирийских дипломатов, военное присутствие американской армии в Сирии является «беспрецедентным нарушением международного права и агрессией в отношении суверенитета страны».

    «Это присутствие и все, что сделала администрация США, служит в интересах защиты ИГ1 (запрещенная в РФ группировка), которое было создано администрацией Обамы», — говорится в коммюнике.

    Сирийское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что действия США никогда не были направлены на реальную борьбу с боевиками ИГИЛ1. А то, что произошло с городом Ракка и ее жителями — «наглядный пример «успехов» США и их союзников по коалиции».

    Армия Турции в режиме боевой готовности

    Генеральный штаб Турции приказал перевести войска на границе в Сирией в режим повышенной боевой готовности. Это необходимо на случай возможной военной операции в Африне, передает агентство Anadolu.

    Отметим, 13 января президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что армия Турции в течение недели может приступить к военной операции в регионах Манбидж и Африн. В настоящее время их контролируют силы самообороны сирийских курдов (YPG).

    Армия Турции на границе с Сирией

    Ранее в сети появилась информация о том, что для нападения Анкара сначала использует авиацию, нанеся удары по 149 целям. Кроме того предполагается также использовать дислоцированную на границе артиллерию. А после уничтожения основных опорных пунктов YPG, Анкара планирует приступить к наземной операции. В Африн введут размещенную в приграничных районах бронетехнику и армейский спецназ.

    Обстановка в зонах деэскалации

    За минувшие сутки российские специалисты комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    «Зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — два. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — четыре, Дамаск — три, Даръа — два», — говорится в документе.

    Военная полиция России в Сирии

    Большинство случаев беспорядочной стрельбы были зафиксированы в районах, находящихся под контролем боевиков запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры». В целом, обстановка оценивается как стабильная. Кроме того, в течение дня Центр провел гуманитарную акцию на базе русского культурного центра в городе Дамаск. Жителям переданы продукты питания, детская одежда и школьные принадлежности общим весом 3,2 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 183 людям.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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