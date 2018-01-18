Сирия сегодня: США вмешиваются во внутренние дела Дамаска, в зонах деэскалации вновь стрельба

Сирия, 18 января. В Дамаске уверены, что США вмешиваются во внутренние дела страны. Армия Турции на границе САР переведена в режим повышенной боевой готовности. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

США намерены остаться в САР

Заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона являются вмешательством во внутренние дела Сирии, заявили в МИД Сирийской арабской республики.

Напомним, во время своего выступления в Стэнфордском университете, госсекретарь США сделал ряд заявлений по Сирии. Он отметил, что США и их региональные партнеры не будут оказывать помощь в восстановлении подконтрольных президенту Башару Асаду районов страны. Он также сообщил, что в Вашингтоне намерены сосредоточится на стабилизации и политическом урегулировании в САР. При этом одной из целей Вашингтона будет уменьшение влияния Ирана в регионе.

«Внутренние дела в любом государстве являются исключительным делом народа этого государства. Поэтому не позволительно кому-либо просто высказывать свое мнение, нарушая международное право и нарушая основные устои конституционного права», — подчеркнули в МИД САР.

По мнению сирийских дипломатов, военное присутствие американской армии в Сирии является «беспрецедентным нарушением международного права и агрессией в отношении суверенитета страны».

«Это присутствие и все, что сделала администрация США, служит в интересах защиты ИГ1 (запрещенная в РФ группировка), которое было создано администрацией Обамы», — говорится в коммюнике.

Сирийское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что действия США никогда не были направлены на реальную борьбу с боевиками ИГИЛ1. А то, что произошло с городом Ракка и ее жителями — «наглядный пример «успехов» США и их союзников по коалиции».

Армия Турции в режиме боевой готовности

Генеральный штаб Турции приказал перевести войска на границе в Сирией в режим повышенной боевой готовности. Это необходимо на случай возможной военной операции в Африне, передает агентство Anadolu.

Отметим, 13 января президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что армия Турции в течение недели может приступить к военной операции в регионах Манбидж и Африн. В настоящее время их контролируют силы самообороны сирийских курдов (YPG).

Ранее в сети появилась информация о том, что для нападения Анкара сначала использует авиацию, нанеся удары по 149 целям. Кроме того предполагается также использовать дислоцированную на границе артиллерию. А после уничтожения основных опорных пунктов YPG, Анкара планирует приступить к наземной операции. В Африн введут размещенную в приграничных районах бронетехнику и армейский спецназ.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — два. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — четыре, Дамаск — три, Даръа — два», — говорится в документе.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы были зафиксированы в районах, находящихся под контролем боевиков запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры». В целом, обстановка оценивается как стабильная. Кроме того, в течение дня Центр провел гуманитарную акцию на базе русского культурного центра в городе Дамаск. Жителям переданы продукты питания, детская одежда и школьные принадлежности общим весом 3,2 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 183 людям.

1 Организация запрещена на территории РФ.