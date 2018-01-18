В России приняли меры, чтобы ограничить рост квартплаты

Москва, 18 января. Российское министерство строительства и ЖКХ подготовило проект методических указаний, которыми предлагается руководствоваться муниципалитетам при определении размера платы за обязательные жилищные услуги. В настоящее время все муниципалитеты разрабатывают тарифы на жилищные услуги самостоятельно, без единого подхода.

В обязательные жилищные услуги входят содержание, ремонт и управление жильем, а также, например, уборка, очистка снега, домофон и вывоз мусора. Проект подготовленных Минстроем указаний размещен в Интернете для общественного обсуждения.

«Мы рассчитываем, что этот подход станет целевым ориентиром для всех муниципалитетов и позволит ограничить размер платы за жилищные услуги», — отметил глава Минстроя Михаил Мень.

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин поручил министерству строительства и ЖКХ до конца I квартала 2018 года разработать законопроект о ценах на услуги ЖКХ. Путин отметил недопустимость роста тарифов.