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Президентские выборы 2018. Шмаков: Мы считаем, что Владимир Путин — это наш президент
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    Президентские выборы 2018. Шмаков: Мы считаем, что Владимир Путин — это наш президент

    18:49  18 Января 2018
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    Шмаков: Мы считаем, что Владимир Путин — это наш президент

    Приближаются выборы президента России, они состоятся 18 марта 2018 года. В преддверии президентских выборов Федеральное агентство новостей побеседовало с председателем Общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» Михаилом Шмаковым, который является доверенным лицом кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина. По словам Михаила Шмакова, для него как для представителя профсоюзного движения большая честь вновь стать доверенным лицом Владимира Путина и представлять действующего президента на выборах-2018.

    «Доверенных лиц для своей предвыборной кампании выбирает сам кандидат, — напомнил Михаил Шмаков. — И я горжусь, что кандидат Владимир Путин, действующий президент, предложил мне стать его доверенным лицом. Вообще Владимира Путина мы, «Федерация независимых профсоюзов России», всегда поддерживаем на всех выборах, когда он баллотировался на должность президента Российской Федерации».

    Михаил Шмаков отметил, что у профсоюзного движения традиционно хорошее конструктивное взаимодействие с президентом Российской Федерации.

    «Мы считаем, что Владимир Путин — это наш президент, и именно поэтому мы его поддерживаем, — отметил Михаил Шмаков. — В нашей федерации тех, кто готов был принять поручение стать доверенным лицом Путина, было гораздо больше, чем то количество мест, которое профсоюзам было предложено. Поэтому мы приложим самые активные усилия для того, чтобы поддержать нашего кандидата и помочь ему добиться победы».

    «Вся деятельность Владимира Путина, его заслуги перед страной, перед народом ясно показывают, что он не просто способен быть президентом — он и сейчас действующий президент, — но именно он — лучший кандидат, который в ходе выборов укрепит свои позиции», — подчеркнул Михаил Шмаков.

    Ранее «Газета.ру» сообщила, что штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина проинформировал об успешном сборе более чем миллиона подписей избирателей. Напомним, действующий президент России участвует в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #шмаков #выборы-2018
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