В МИД сообщили, кто представит Россию на встрече стран-гарантов по Сирии 19-20 января
Москва, 18 января. Россию на встрече стран-гарантов (Российская Федерация, Турция и Иран) по Сирийской Арабской Республике 19-20 января в Сочи будет представлять специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Об этом в четверг сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Российскую сторону будет представлять специальный представитель президента по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.
Российский дипломат также отметил, что в Сочи приедет межведомственная группа, которая вместе с иранскими и турецкими партнерами будет курировать вопросы проведения сирийского конгресса национального диалога.
Ранее стало известно, что Москва направит приглашение Вашингтону стать наблюдателями на конгрессе национального диалога Сирии.
Напомним, в конце декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии, который пройдет в Сочи.