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В МИД сообщили, кто представит Россию на встрече стран-гарантов по Сирии 19-20 января
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    В МИД сообщили, кто представит Россию на встрече стран-гарантов по Сирии 19-20 января

    15:18  18 Января 2018
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    В МИД сообщили, кто представит Россию на встрече стран-гарантов по Сирии 19-20 января

    Москва, 18 января. Россию на встрече стран-гарантов (Российская Федерация, Турция и Иран) по Сирийской Арабской Республике 19-20 января в Сочи будет представлять специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Об этом в четверг сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

    Российскую сторону будет представлять специальный представитель президента по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

    Михаил Богданов

    Российский дипломат также отметил, что в Сочи приедет межведомственная группа, которая вместе с иранскими и турецкими партнерами будет курировать вопросы проведения сирийского конгресса национального диалога.

    Ранее стало известно, что Москва направит приглашение Вашингтону стать наблюдателями на конгрессе национального диалога Сирии.

    Напомним, в конце декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии, который пройдет в Сочи.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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