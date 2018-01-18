В МИД сообщили, кто представит Россию на встрече стран-гарантов по Сирии 19-20 января

Москва, 18 января. Россию на встрече стран-гарантов (Российская Федерация, Турция и Иран) по Сирийской Арабской Республике 19-20 января в Сочи будет представлять специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Об этом в четверг сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Российскую сторону будет представлять специальный представитель президента по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

Российский дипломат также отметил, что в Сочи приедет межведомственная группа, которая вместе с иранскими и турецкими партнерами будет курировать вопросы проведения сирийского конгресса национального диалога.

Ранее стало известно, что Москва направит приглашение Вашингтону стать наблюдателями на конгрессе национального диалога Сирии.

Напомним, в конце декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии, который пройдет в Сочи.

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