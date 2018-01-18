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Жириновский решил попробовать запрещенный WADA мельдоний
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    Жириновский решил попробовать запрещенный WADA мельдоний

    15:17  18 Января 2018
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    Жириновский решил попробовать запрещенный WADA мельдоний

    Москва, 18 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил попробовать запрещенный для спортсменов мельдоний. Вещество может применяться пациентами вполне легально, по решению врача.

    «Мельдоний, милдронат — я никогда не видел, покажите. Я прямо сейчас возьму, а когда же еще», — заявил политик, совершая покупку в аптеке на Тверской улице.

    Продавец предупредила Жириновского, что лекарство под названием «Милдронат», содержащее мельдоний, принимается по назначению врача. В ответ лидер ЛДПР пообещал посоветоваться с доктором и внимательно прочесть инструкцию к препарату.

    Отметим, что средства на основе мельдония используются при лечении стенокардии, хронической сердечной недостаточности, хронических нарушениях мозгового кровообращения, а также при пониженной работоспособности и физическом перенапряжении, передает агентство РИА Новости.

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило «Милдронат» с 1 января 2016 года. В его применение уличили многих известных спортсменов, в том числе теннисистку Марию Шарапову, которая в результате была дисквалифицирована на 15 месяцев.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мельдоний не влияет на результаты спортсменов. По его словам, этот препарат никогда не относился к допингу.
     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
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    #путин #жириновский #спорт #мельдоний
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