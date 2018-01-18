Жириновский решил попробовать запрещенный WADA мельдоний

Москва, 18 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил попробовать запрещенный для спортсменов мельдоний. Вещество может применяться пациентами вполне легально, по решению врача.

«Мельдоний, милдронат — я никогда не видел, покажите. Я прямо сейчас возьму, а когда же еще», — заявил политик, совершая покупку в аптеке на Тверской улице.

Продавец предупредила Жириновского, что лекарство под названием «Милдронат», содержащее мельдоний, принимается по назначению врача. В ответ лидер ЛДПР пообещал посоветоваться с доктором и внимательно прочесть инструкцию к препарату.

Отметим, что средства на основе мельдония используются при лечении стенокардии, хронической сердечной недостаточности, хронических нарушениях мозгового кровообращения, а также при пониженной работоспособности и физическом перенапряжении, передает агентство РИА Новости.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило «Милдронат» с 1 января 2016 года. В его применение уличили многих известных спортсменов, в том числе теннисистку Марию Шарапову, которая в результате была дисквалифицирована на 15 месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мельдоний не влияет на результаты спортсменов. По его словам, этот препарат никогда не относился к допингу.

