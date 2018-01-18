МИД РФ подтвердил сроки проведения Конгресса нацдиалога Сирии

Москва, 18 января. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов подтвердил, что сроки проведения Конгресса национального диалога Сирии в Сочи остаются неизменными — он пройдет 29 и 30 января.

При этом в ближайшее время будут окончательно согласованы списки приглашенных на Конгресс и в ближайшие два дня начнется рассылка приглашений участникам.

«Нет, даты не изменились, 29–30 января», — сказал Богданов.

Замминистра иностранных дел отметил, что Россия продолжает согласование списков приглашенных на Конгресс нацдиалога Сирии с турецкими партнерами.

«Мы ожидаем буквально сегодня их окончательный комментарий по поводу тех списков, которые были раньше предоставлены иранцам и туркам, как соорганизаторам», — сообщил замглавы МИД РИА Новости.

Ранее стало известно, что турецкая стороны выступила против участия в Конгрессе нацдиалога Сирии представителей курдского «Демократического союза» (PYD), которых хотела привлечь Москва. Об этом, в частности, заходила речь во время состоявшихся недавно телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.