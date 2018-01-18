«Пусть сам ловит»: в Крыму ответили на слова Порошенко о сигнале для жителей полуострова

Симферополь, 18 января. Республика Крым является неотъемлемой частью России, которой не нужны «сигналы» из другого государства.

Таким мнением поделился вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что закон о реинтеграции Донбасса является сигналом того, что Крым и Донбасс — это «неотъемлемая часть Украины». Фикс отметил, что в Крыму советуют Порошенко самому ловить свои сигналы.

«Крымчанам его сигналы не нужны. Сигналы, которые посылает Порошенко, работают на совершенно другой волне, и они нам не нужны. Те сигналы, которые он посылает, наверное, слушает только он и его ближайшее окружение. Пусть он оставит их при себе. Послал и сам поймал», — цитирует РИА Новости Фикса.

Вице-спикер парламента полуострова отметил, что Крым является конституционно закрепленным субъектом РФ, и вопрос о его принадлежности, как неоднократно отмечали в Москве, закрыт раз и навсегда.

Отметим, 18 января Верховная рада приняла так называемый закон о реинтеграции Донбасса. В тексте документа Россия названа «страной-агрессором», а минские договоренности вовсе не упоминаются.

Как рассказал в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов, принятие закона может обернуться для Киева неприятными правовыми последствиями. Он отметил, что события на Украине напоминают театр абсурда, а России в данном случае остается только пожалеть граждан соседнего государства.

Напомним, Крым стал частью России после того, как в марте 2014 года на полуострове провели референдум. Его результаты однозначно продемонстрировали желание крымчан присоединиться к России.

Владимир Путин, произнося историческую речь о возвращении Крыма, отметил, что Россия не может игнорировать желание жителей полуострова.