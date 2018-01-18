Сирия: Дамаск пригрозил ответить на «агрессию» Турции в Африне

Дамаск, 18 января. Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что любая военная операция Турции в районе Африна будет рассматриваться Дамаском как «акт агрессии».

«Мы предупреждаем руководство Турции, что согласно нормам международного права любая инициатива начать боевые действия в районе Африна будет считаться актом агрессии со стороны турецкой армии в отношении территориальной целостности Сирии», — отметил он, его слова цитирует сирийское агентство САНА.

Микдад также заверил, что сирийская правительственная армия «ответит на любые враждебные действия Турции или на военные действия в отношении нее соответствующим образом».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность войск к началу операции против курдских формирований на севере провинции Алеппо.

Напомним, несколько дней назад президент России Владимир Путин обсудил с главой Турции Эрдоганом вопрос участия курдов в Конгрессе нацдиалога, который состоится в Сочи 29-30 января.