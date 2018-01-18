После обращения к Путину в Апатитах открывается дневной стационар для онкобольных

Апатиты, 18 января. В ближайшее время в Апатитах будет открыт дневной стационар для лечения онкобольных.

Вопрос о качестве медицинской помощи в Апатитах получил широкую огласку после того, как местная жительница Дарья Старикова, у которой диагностировали рак четвертой стадии, пожаловалась в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на то, что она не может получить квалифицированную медицинскую помощь в родном городе.

После обращения Стариковой министерство здравоохранения Мурманской области приняло ряд мер для обеспечения высококвалифицированной врачебной помощью пациентов с онкологическими заболеваниями. В частности, 21 декабря в «Апатитско-Кировской центральной городской больнице» был открыт кабинет химиотерапии для онкобольных, а число медработников медучреждения было увеличено на 10%. Кроме того, в ближайшее время будет открыт дневной стационар для лечения онкобольных.

Напомним, 15 июня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным 24-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова рассказала президенту о неверном диагнозе, который первоначально поставили ей местные врачи. По распоряжению главы государства министерство здравоохранения Мурманской области взяло на особый контроль больницу в этом городе.