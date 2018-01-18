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Сирии не нужны «кровавые американские доллары» для восстановления страны — МИД САР
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    Сирии не нужны «кровавые американские доллары» для восстановления страны — МИД САР

    15:08  18 Января 2018
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    Сирии не нужны «кровавые американские доллары» для восстановления страны — МИД САР

    Дамаск, 18 января. В министерстве иностранных дел Сирии считают, что внешняя политика США несет только разрушения и страдания.

    Официальный источник во внешнеполитическом ведомстве Сирии прокомментировал информационному порталу «САНА» заявление госсекретаря США Тиллерсона о военном присутствии Штатов в САР. Дипломат подчеркнул, что решение внутренних вопросов Сирии является исключительным правом народа этой страны. Вмешательство США в данную ситуацию представляет собой прямое нарушение норм и принципов международного права.

    Присутствие США в Сирии несет угрозу ее суверенитету, одним из свидетельств «достижений» Вашингтона можно назвать разрушение города Ракка и попытка вывести одноименную провинцию из состава страны. Представитель МИД заявил, что Сирии «не нужны американские доллары для восстановления страны, так как каждый из них запачкан кровью сирийцев». Дипломат констатировал, что народ Сирии будет бороться до тех пор, пока вся страна не будет очищена от любого незаконного иностранного присутствия.

    Сирии не нужны «кровавые американские доллары» для восстановления страны — МИД САР

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #рекс тиллерсон #мид сар
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