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Новости Сирии
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#Соцсети
Сегодня в Сети: прорыв блокады Ленинграда, трагедия в Казахстане и хитрость украинских политиков
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    Сегодня в Сети: прорыв блокады Ленинграда, трагедия в Казахстане и хитрость украинских политиков

    16:23  18 Января 2018
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    Сегодня в Сети: трагедия в Казахстане, прорыв блокады Ленинграда и хитрость украинских политиков

    Сегодня в Интернете, 18 января. О чем говорят соцсети в четверг, 18 января.

    75-я годовщина прорыва блокады Ленинграда

    18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда, и пользователи соцсетей вспоминают эту важную дату для нашей страны.

    «По историческим меркам совсем ничего... 75 лет всего... Не самая большая жизнь одного человека», — отметил Николай Немчинов.   

    «Друзья, сегодня одна из важнейших дат нашей страны. В этот день в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. Мы помним», — написал Максим Казанский.

    Почтить память защитников Ленинграда приехал и президент России Владимир Путин. Сегодня в Петербурге глава государства возложил цветы на Пискаревском кладбище и Невском пятачке, посетил музей-панораму «Прорыв», встретился с ветеранами и поисковиками и посмотрел фильм «Рубеж».

    Страшное ДТП в Казахстане

    Утром 18 января в Актюбинской области в Казахстане на 1068 км автодороги «Самара-Шымкент» во время движения загорелся пассажирский двухэтажный автобус, погибли 52 человека, пятерым удалось спастись, пишет «Газета.ru». Все погибшие — граждане Узбекистана.

    Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным и близким погибших.

    «Очень плохое утро! У нас в Казахстане беда. По трассе в Актюбинской области Казахстана автобус загорелся в движении. 52 человека погибли. Соболезную», — написал Николай Зубов, добавив к посту видео полыхающего «Икаруса».

    «Ужасная трагедия в Казахстане. 52 человека сгорели в автобусе. Соболезнования родным и близким», — написал Армен Гапсарян

    Закон о Донбассе

    В четверг верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия называется «страной-агрессором», а Донецкая и Луганская области — «оккупированными Россией территориями».

    «Этим законом Украина подчеркивает: все, что совершалось ранее, было противозаконным и преступным по отношению к жителям Донбасса, а сейчас они пытаются все это прикрыть признанием оккупации», — считает Сергей Гагарин.

    «Принятый закон о реинтеграции Донбасса дал президенту Украины право на использование там вооруженных сил. Соответственно, бойня с участием ВСУ, которая там была до этого, незаконна даже с точки зрения украинского права. Но, увы, нам от этого не легче!» — говорит пользователь под псевдонимом MARIYA_TEREZA.

    Блогер Руслан Осташко в связи с принятием этого закона задался вопросом, украинские политики «действительно такие тупые и чокнутые, или только притворяются».

    «Главным доказательством того, что у депутатов инстинкт самосохранения и наживы есть, а совести — нет, можно считать включение в закон пункта, который фактически снимает блокаду Донбасса и переводит контроль торговли с Донбассом в руки ВСУ, т.е. к Порошенко. Получается, что миллионы людей пострадали только для того, чтобы Порошенко и его друзья получили очередную кормушку и оседлали очередной финансовый поток», — считает блогер.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
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    #путин #днр #россия #донбасс #дтп #казахстан #владимир путин #прорыв блокады
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