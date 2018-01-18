Сегодня в Сети: прорыв блокады Ленинграда, трагедия в Казахстане и хитрость украинских политиков

Сегодня в Интернете, 18 января. О чем говорят соцсети в четверг, 18 января.

75-я годовщина прорыва блокады Ленинграда

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда, и пользователи соцсетей вспоминают эту важную дату для нашей страны.

«По историческим меркам совсем ничего... 75 лет всего... Не самая большая жизнь одного человека», — отметил Николай Немчинов.

По историческим меркам совсем ничего... 75 лет всего... Не самая большая жизнь одного человека..

Сегодня исполняется 75 лет прорыву блокады Ленинграда

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов, смяв противника, соединились на освобожденной от немцев земле pic.twitter.com/4Zfi1Bszsi — Николай Немчинов (@Kolyn261) 18 января 2018 г.

«Друзья, сегодня одна из важнейших дат нашей страны. В этот день в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. Мы помним», — написал Максим Казанский.

Друзья, сегодня одна из важнейших дат нашей страны. В этот день в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. Мы помним pic.twitter.com/dKrAszXpI5 — Максим Казанский (@mkazanskiy) 18 января 2018 г.

Почтить память защитников Ленинграда приехал и президент России Владимир Путин. Сегодня в Петербурге глава государства возложил цветы на Пискаревском кладбище и Невском пятачке, посетил музей-панораму «Прорыв», встретился с ветеранами и поисковиками и посмотрел фильм «Рубеж».

Владимир Путин сегодня в Питере возложит цветы на Пискарёвском кладбище и Невском пятачке: Посмотрит музей-панораму «Прорыв», встретится с ветеранами и поисковиками и посмотрит фильм «Рубеж» pic.twitter.com/wehjeiZ3fl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 января 2018 г.

Страшное ДТП в Казахстане

Утром 18 января в Актюбинской области в Казахстане на 1068 км автодороги «Самара-Шымкент» во время движения загорелся пассажирский двухэтажный автобус, погибли 52 человека, пятерым удалось спастись, пишет «Газета.ru». Все погибшие — граждане Узбекистана.

52 человека погибли в Казахстане в загоревшемся на трассе автобусе, ехавшем из Узбекистана в Россию: Выбраться наружу удалось только пятерымhttps://t.co/Nius6TRhol pic.twitter.com/D9FuKsFp7J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 января 2018 г.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным и близким погибших.

«Очень плохое утро! У нас в Казахстане беда. По трассе в Актюбинской области Казахстана автобус загорелся в движении. 52 человека погибли. Соболезную», — написал Николай Зубов, добавив к посту видео полыхающего «Икаруса».

Очень плохое утро! У нас в Казахстане беда. По трассе в Актюбинской области Казахстана, автобус загорелся в движении. В результате чего 52 человека погибло, троим удалось успеть выбраться. Соболезную родственникам погибших. pic.twitter.com/D2P2RWS934 — Николай Зубов (@zubovnick) 18 января 2018 г.

«Ужасная трагедия в Казахстане. 52 человека сгорели в автобусе. Соболезнования родным и близким», — написал Армен Гапсарян.

Ужасная трагедия в Казахстане. 52 человека сгорели в автобусе



Соболезнования родным и близким — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 18 января 2018 г.

Закон о Донбассе

В четверг верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия называется «страной-агрессором», а Донецкая и Луганская области — «оккупированными Россией территориями».

«Этим законом Украина подчеркивает: все, что совершалось ранее, было противозаконным и преступным по отношению к жителям Донбасса, а сейчас они пытаются все это прикрыть признанием оккупации», — считает Сергей Гагарин.

#Закон реинтеграции Донбасса



Этим законом Украина подчёркивает: всё, что совершалось ранее, было противозаконным и преступным по отношению к жителям Донбасса, а сейчас они пытаются всё это прикрыть признанием оккупации. — Сергей Гагарин (@SGaG1979) 18 января 2018 г.

«Принятый закон о реинтеграции Донбасса дал президенту Украины право на использование там вооруженных сил. Соответственно, бойня с участием ВСУ, которая там была до этого, незаконна даже с точки зрения украинского права. Но, увы, нам от этого не легче!» — говорит пользователь под псевдонимом MARIYA_TEREZA.

Донбасс

Принятый закон о реинтеграции Донбасса дал президенту Украины право на использование там вооружённых сил.

Соответственно бойня с участием ВСУ, которая там была до этого - незаконна даже с точки зрения украинского права. Но,увы, нам от этого не легче! pic.twitter.com/fgJHvChSDq — MARIYA_TEREZA (@mariya_tereza) 18 января 2018 г.

Блогер Руслан Осташко в связи с принятием этого закона задался вопросом, украинские политики «действительно такие тупые и чокнутые, или только притворяются».