Президентские выборы 2018: лыжник Легков объяснил, почему будет голосовать за Путина

Санкт-Петербург, 18 января. Лыжник Александр Легков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, за кого будет голосовать на предстоящих выборах президента.

«Уже определился, конечно. Голосовать буду за Владимира Владимировича Путина. Потому что это человек, которому можно доверять, потому что за время своего президентства многое в нашей стране стало лучше. Для меня, как для спортсмена, очень важно, что большое внимание уделяется вопросам спорта. Потому что спорт — здоровье нации. К тому же, в такие непростые времена Россия должна быть сильной и демонстрировать это на международной арене. Игнорировать выборы ни в коем случае нельзя — мы же говорим о будущем каждого из нас, о будущем нашей страны», — заявил многократный призер чемпионатов мира по лыжам.