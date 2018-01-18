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Президентские выборы 2018: лыжник Легков объяснил, почему будет голосовать за Путина
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    Президентские выборы 2018: лыжник Легков объяснил, почему будет голосовать за Путина

    15:15  18 Января 2018
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    Президентские выборы 2018: лыжник Легков объяснил, почему будет голосовать за Путина

    Санкт-Петербург, 18 января. Лыжник Александр Легков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, за кого будет голосовать на предстоящих выборах президента.

    «Уже определился, конечно. Голосовать буду за Владимира Владимировича Путина. Потому что это человек, которому можно доверять, потому что за время своего президентства многое в нашей стране стало лучше. Для меня, как для спортсмена, очень важно, что большое внимание уделяется вопросам спорта. Потому что спорт — здоровье нации. К тому же, в такие непростые времена Россия должна быть сильной и демонстрировать это на международной арене. Игнорировать выборы ни в коем случае нельзя  — мы же говорим о будущем каждого из нас, о будущем нашей страны», — заявил многократный призер чемпионатов мира по лыжам.

    Александр Легков — российский лыжник. вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призер в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере. Заслуженный мастер спорта России, пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Является членом движения Putin Team, созданным хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку действующего президента России Владимира Путина.

    Президентские выборы 2018: лыжник Легков объяснил, почему будет голосовать за Путина

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #александр легков #выборы-2018
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