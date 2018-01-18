Рекс Тиллерсон: Русские помогают Северной Корее, пока США держат ее в блокаде

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не соблюдает режим блокадных санкций, применяемых Соединенными Штатами против КНДР. В частности, по его словам, Россия продолжает поставки в Северную Корею топлива, что позволяет Пхеньяну обходить международные ограничения.

Одновременно с этим американский журнал Bulletin of Atomic Scientists в январском номере опубликовал исследование, в котором утверждается, что Пхеньян уже имеет на своем вооружении от 10 до 20 ядерных боезарядов и располагает достаточными ресурсами для производства еще 60 боеголовок.

«Им не хватает топлива и продовольствия...»

Претензии Госдепа к России в части несоблюдения антисеверокорейских санкций прозвучали в Стэндфордском университете в Калифорнии, где Тиллерсон выступал с освещением итогов встречи по КНДР, прошедшей в канадском Ванкувере в минувший вторник.

В своем выступлении государственный секретарь хвалил «действующий в отношении КНДР режим международных санкций», однако делал это достаточно специфичным способом. Базой его заключений являлись сообщения японской стороны, которая заявила, что обнаружила за последнее время около сотни северокорейских рыболовных судов в морской экономической зоне Японии и международных водах, которые дрейфовали с экипажем, но без топлива.

«Две трети людей на этих судах умерли. Они не пытались сбежать из КНДР. Те, кто не умер, хотели вернуться домой, поэтому японцы вернули их в Северную Корею. Японцы кроме того выяснили, что северокорейские суда послали зимой ловить рыбу из-за нехватки продовольствия. И их послали ловить рыбу без достаточного количества топлива, чтобы вернуться назад», — заявил Тиллерсон в своем выступлении.

Фактически, Тиллерсон признал, что усилиями США и их союзников в КНДР спровоцирован масштабный топливный кризис, который уже, возможно, привел к голоду среди населения. Одновременно с такими заявлениями госсекретарь США не преминул упомянуть в негативном ключе Россию, заявив, что Москва продолжает поставлять нефть в Северную Корею в обход режима международной блокады.

«Для нас очевидно, что они (русские) выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают», — высказался политик. Тиллерсон подчеркнул, что в первую очередь его обвинения в адрес России касаются нарушения блокадного эмбарго на поставку в Северную Корею нефти и нефтепродуктов, однако есть еще целый ряд сфер, в которых Москва «потенциально» нарушает американские ограничения.

Сделка с дьяволом

Надо сказать, что КНДР уже не в первый раз сталкивается с режимом жестких американских санкций. На протяжении 1950–80 годов Северная Корея пребывала в сходном режиме, однако союзнические отношения с СССР и Китаем позволяли ей не обращать на санкции особого внимания.

Ситуация резко обострилась после распада СССР, в результате чего международная поддержка Северной Кореи резко ослабла и страна столкнулась с угрозой прямого вооруженного конфликта с США. Ответом КНДР на такое ухудшение своего положения стало начало развития собственной ядерной программы, имевшей до 1990 года мирный и исследовательский характер.

Первый «северокорейский кризис» возник в начале 1993 года, когда Пхеньян не допустил очередную инспекцию МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Кроме того, в марте 1993 года КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия, который формально запрещал ей разработку и испытания ядерного оружия.

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В те годы северокорейский кризис развивался по нарастающей и был разрешен только в октябре 1994 года, после подписания между США и КНДР «Рамочного соглашения» по ядерной программе Северной Кореи, на которое пошла администрация президента Билла Клинтона.

В рамках этого соглашения КНДР обязывалась не строить предприятия по обогащению урана, не извлекать плутоний из топливных сборок, вывозить отработанное ядерное топливо за пределы страны и демонтировать все объекты, имеющие отношение к военной ядерной программе.

Взамен этому США брали на себе обязательства по поставке в КНДР топочного мазута и обязывались построить в этой стране два мощных энергетических легководных реактора вместо закрываемых исследовательских реакторов малой мощности, предоставленных Пхеньяну Москвой и способных работать в военных целях.

Именно к этому периоду времени относятся столь часто тиражируемые сейчас утверждения о имевшей место поставке «продовольствия на 1 млрд долларов» из США в КНДР. Еще одним из условий «Рамочного соглашения» оказалась масштабная модернизация сельскохозяйственной отрасли КНДР — Соединенные Штаты обещали развернуть масштабные поставки удобрений и сельскохозяйственной техники в Северную Корею. Однако впоследствии Вашингтон заменил этот шаг поставкой американского продовольствия, предпочитая продавать северокорейцам «рыбу, а не удочки».

Столь же печальную участь имели и другие обещания США. Два 1000-мегаватных легководных реактора, которые могли бы потенциально обеспечить энергетическую независимость Северной Кореи, так и не были построены, а уже следующая американская администрация Джорджа Буша-младшего и вовсе де-факто вышла из соглашения, прекратив поставки мазута в КНДР.

В 2002 году, на фоне истерии вокруг теракта 9/11, президент Буш тут же записал Северную Корею в «страны-изгои», хотя никаких данных о связях Пхеньяна с исламистским терроризмом не было. Ну а после приостановки поставок топлива для корейских электростанций КНДР и вовсе посчитала «Рамочное соглашение» денонсированным со стороны США и вернулась к практике обогащения урана и извлечения плутония.

В дальнейшем переговоры шли с переменным успехом. В ходе этого процесса США подключили к ним Россию, КНР, Японию и Южную Корею, однако из-за негибкой позиции Вашингтона, который настаивал исключительно на «уничтожении» северокорейской ядерной программы, не соглашаясь на ее заморозку, переговоры были сорваны.

В итоге 9 октября 2006 года КНДР провела свое первое ядерное испытание и официально стала ядерной державой.

Могут ли США добиться желаемого?

Стоит заметить, что приемлемым результатом для Штатов по-прежнему остается только полное закрытие северокорейской ядерной программы. Любые другие варианты, включая полную заморозку обогащения урана, извлечения плутония или запрет на ядерные испытания, лишь зафиксируют существующий «статус кво» во взаимоотношениях США и КНДР, который выглядит крайне некомфортно для американской стороны.

Если взять в расчет оценку Bulletin of Atomic Scientists, которая говорит о 10–20 ядерных боезарядах в распоряжении КНДР и о возможности нарастить это число до 60 боезарядов за счет уже наработанного плутония, то этого оказывается вполне достаточно, чтобы в случае американо-северокорейского конфликта нанести неприемлемый урон основным союзникам Америки в регионе — Японии и Южной Корее.

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Более того, после испытания 3 сентября 2017 года, мощность которых составила около 100 килотонн в тротиловом эквиваленте, стало ясно, что КНДР располагает не только технологиями начала ядерной эры, относящимися к плутониевым бомбам, но уже создала термоядерный заряд, сравнимый по мощности и уровню технологии с боезарядами на вооружении у тех же США.

Стремительный прогресс в части ракетной техники, продемонстрированный КНДР за последние годы, практически нивелирует усилия Вашингтона по развертыванию перехватывающей системы ПРО, так как забрасываемый вес северокорейских ракет уже позволяет снабжать их головные части мощными системами ее преодоления.

Немаловажно и то, что проблема ядерной программы Северной Кореи гораздо шире, нежели процесс усмирения мятежного Ким Чен Ына. Нынешнее «строптивое» поведение КНДР, настаивающей на праве на собственный ракетно-ядерный щит, ставит под вопрос режим нераспространения ядерного оружия, зафиксированный все тем же Договором о нераспространении — ДНЯО.

До сих пор за счет дипломатических маневров и угроз применения силы США добивались соблюдения режима ДНЯО, однако их собственная агрессивная международная политика побуждала множество стран идти по пути создания своего собственного ядерного оружия. Единственным успешным примером остановки военной ядерной программы является ЮАР, которая свернула свои разработки ядерного оружия под давлением мировой общественности. С другой стороны, Индия и Пакистан, несмотря на режим международных ограничений, успешно создали и объявили о наличии у них ядерного оружия, а Израиль сделал то же самое в тайном варианте.

Отдельным вопросом в этом пункте является Иран, который сегодня пребывает в состоянии, схожем с положением КНДР в начале 2000-х годов. Как и в случае Северной Кореи, предыдущая демократическая администрация США пошла на сделку с Ираном, которую в столь же «бычьей» манере сегодня оспаривает Дональд Трамп, повторяя ошибки своего предшественника-республиканца Буша.

Скорее всего, северокорейский кризис и позиция американской администрации, помноженные на ужесточение режима санкций против Ирана и провокации со стороны США, побудят Иран к возврату к своей военной ядерной программе. Благо, Иран, как и КНДР в свое время, лишь заморозил свои ядерные объекты двойного назначения, не пойдя на полное уничтожение ядерной программы.

Как следствие, США, весьма вероятно, не только не смогут справиться с северокорейским ракетно-ядерным кризисом, но и рискуют получить еще один кризис — иранский в придачу. И, конечно, при такой авантюристической политике Вашингтона его попытка обвинить Москву в эскалации напряженности выглядит как старания переложить все беды с больной головы на здоровую.