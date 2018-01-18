Харьковский юрист уличил лидеров майдана в госизмене

Киев, 18 января. Харьковский юрист Алексей Романов заметил противоречия между действиями украинских властей и их заявлениями о Крыме.

Комментируя слова бывшего исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы о том, что в 2014 году Киев по совету западных партнеров не стал вводить войска в Крым, юрист напомнил, что такое решение не помешало украинским властям впоследствии предъявлять претензии по поводу принадлежности полуострова.

По словам Романова, четыре года назад киевские власти всех, «неправильно» ответивших на вопрос о Крыме, преследовали «как сепаратистов», пишет «ПолитНавигатор».

Юрист подчеркнул, что в 2014 году главной задачей для лидеров майдана было любыми способами удержать власть, что они и сделали после проведения парламентских и президентских выборов.

«По сути, президентство Порошенко обменяли на Крым. <...> И они (власти — прим. ФАН) сейчас уже это говорят открытым текстом. Госизмена в чистом виде», — констатировал Романов.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к России. Однако Украина и ряд западных стран отказываются признавать результаты народного волеизъявления.