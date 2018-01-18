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Политика
Берлин потребовал срочно возобновить поставки сельхозпродукции из ЕС в Россию
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    Берлин потребовал срочно возобновить поставки сельхозпродукции из ЕС в Россию

    14:55  18 Января 2018
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    Берлин потребовал срочно возобновить поставки сельхозпродукции из ЕС в Россию

    Берлин, 18 января. Глава министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт заявил, что Евросоюз должен как можно скорее восстановить торговлю сельхозпродукцией с Россией — а именно, возобновления поставок европейской сельхозпродукции в РФ. Он подчеркнул, что будет добиваться снятия ограничений на поставки продуктов, введенных Россией.

    «Я считаю крайне важным и срочным восстановить эти отношения, а именно, возможности поставок в РФ. Моей целью остается, чтобы введенные и задействованные российской стороной ограничения были сняты», — объявил немецкий министр.

    Он отметил, что полагает, что и Россия должна получить возможность поставлять свою продукцию на рынки Европы.

    Берлин потребовал срочно возобновить поставки сельхозпродукции из ЕС в Россию

    Кристиан Шмидт заявил, что приветствует возвращение российских производителей на международную сельхозвыставку «Зеленая неделя». По словам министр, это стало «позитивным результатом «тихой дипломатии», однако этого недостаточно для восстановления торговых отношений «в нормальном объеме», сообщает РИА Новости.

    Напомним, указ Владимира Путина о введении продуктового эмбарго вступил в силу более трех с половиной лет назад. За это время европейское сельское хозяйство понесло значительные потери, а в России политика импортозамещения позволила добиться улучшения экономических показателей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #шмидт
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