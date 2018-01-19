Сирия и Россия — навсегда: ФАН публикует продолжение интервью с сирийско-российской семьей из Хомса
Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует вторую часть интервью с сирийско-российской семьей, проживающей в Хомсе. Ранее Мишель Никола, глава семьи, признался, что до сих пор не может понять мотивов тех сирийцев, которые вышли на демонстрации против легитимного правительства Сирии. По его мнению, реальных причин к такому шагу не было, и потому здесь, скорее всего, не обошлось без вмешательства извне.
«По-прежнему никто не понимает, чего они хотели и за что выступали. Если спросить у кого-нибудь из них — зачем ты стоял и кричал, ради чего? Они и сами не знают, у них не было какой-то цели. Но я могу сказать, из-за чего все случилось: это Америка. Я знаю, как у вас в России, я жил там. И я знаю, как на Западе, — но мне не понравилась ни Франция, ни Германия, ни Великобритания, ни США. Дело в том, что они воспринимают нас как своих рабов, в том время как Россия любит нас как своих братьев. Именно западные страны и провоцировали демонстрантов, они говорили им — «Давайте, кричите! Мы сделаем переворот, и те, кто были обычными водителями, станут министрами». Так они и говорили», — отмечает Мишель Никола.
Что касается заявлений Запада о диктатуре, которая якобы царит в Сирии, то это не более чем попытка обосновать свое незаконное вторжение в чужую страну. Их информационная кампания против Башара Асада — абсолютная инсинуация. По словам нашего собеседника, лидер САР — фактически обычный человек, который держит себя на равных с любым другим гражданином страны.
«А наш президент? Почему они так говорят про него? Да он обычный человек! Он был тут недалеко в деревне, и я поздоровался с ним за руку! Мне кажется, он одевается в такую одежду, которая даже хуже, чем у меня. Он кушает то же и разговаривает так же, как я. Зачем я буду стоять против него, если я учился сначала в школе, потом в университете, и все это бесплатно. Благодаря кому? Это все дало мне государство», — подчеркнул мужчина.
Теперь, когда кризис близится к завершению, все чаще ставятся проблемы восстановления Сирии. Хомс — один из наиболее пострадавших в результате действий террористов городов. Однако, как рассказали собеседники, уже сейчас многое преобразилось, ряд кварталов уже вернулись к прежней мирной жизни, хотя некоторые районы еще только предстоит практически отстроить заново. Они также отметили, что большую роль в восстановлении Хомса и многих других регионов республики играют российские компании.
«Район Хамидия отстраивается, сейчас там работают в основном две организации, которые действуют от лица православной и баптисткой церквей. Они очень активно восстанавливают кварталы. В трехдневный срок они ремонтируют квартиры, если, конечно, хотя бы есть стены. Они очень оперативно работают, и многие жители возвращаются. Аль-Ваер, новый крупный район. Он очень большой и красивый, похож на наши кварталы с новостройками — там широкие улицы, большие дома. Но он был очень сильно разрушен. И сейчас его тоже очень хорошо и быстро отстраивают заново. Первым делом, конечно, восстанавливают школы: в них уже сейчас все красиво, все покрашено, даже есть стадионы и детские площадки», — рассказала Людмила.
Их сын Заки признался, что как представитель нового поколения надеется сделать все возможное для скорейшего возрождения своей страны. Он подчеркнул, что намерен остаться в Сирии, а также отметил значительное укрепление связей с Россией:
«О россиянах у нас все говорят только хорошее, наши связи сейчас становятся сильнее. При устройстве на работу человек, если он знает русский язык, имеет большое преимущество. Тогда перед тобой открываются новые дороги. Сейчас мне хорошо в Сирии, мне нравится мой факультет и моя учеба, и у меня есть все перспективы для дальнейшей работы в этой стране».