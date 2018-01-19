Сирия и Россия — навсегда: ФАН публикует продолжение интервью с сирийско-российской семьей из Хомса

Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует вторую часть интервью с сирийско-российской семьей, проживающей в Хомсе. Ранее Мишель Никола, глава семьи, признался, что до сих пор не может понять мотивов тех сирийцев, которые вышли на демонстрации против легитимного правительства Сирии. По его мнению, реальных причин к такому шагу не было, и потому здесь, скорее всего, не обошлось без вмешательства извне.

«По-прежнему никто не понимает, чего они хотели и за что выступали. Если спросить у кого-нибудь из них — зачем ты стоял и кричал, ради чего? Они и сами не знают, у них не было какой-то цели. Но я могу сказать, из-за чего все случилось: это Америка. Я знаю, как у вас в России, я жил там. И я знаю, как на Западе, — но мне не понравилась ни Франция, ни Германия, ни Великобритания, ни США. Дело в том, что они воспринимают нас как своих рабов, в том время как Россия любит нас как своих братьев. Именно западные страны и провоцировали демонстрантов, они говорили им — «Давайте, кричите! Мы сделаем переворот, и те, кто были обычными водителями, станут министрами». Так они и говорили», — отмечает Мишель Никола.

Что касается заявлений Запада о диктатуре, которая якобы царит в Сирии, то это не более чем попытка обосновать свое незаконное вторжение в чужую страну. Их информационная кампания против Башара Асада — абсолютная инсинуация. По словам нашего собеседника, лидер САР — фактически обычный человек, который держит себя на равных с любым другим гражданином страны.

«А наш президент? Почему они так говорят про него? Да он обычный человек! Он был тут недалеко в деревне, и я поздоровался с ним за руку! Мне кажется, он одевается в такую одежду, которая даже хуже, чем у меня. Он кушает то же и разговаривает так же, как я. Зачем я буду стоять против него, если я учился сначала в школе, потом в университете, и все это бесплатно. Благодаря кому? Это все дало мне государство», — подчеркнул мужчина.

Теперь, когда кризис близится к завершению, все чаще ставятся проблемы восстановления Сирии. Хомс — один из наиболее пострадавших в результате действий террористов городов. Однако, как рассказали собеседники, уже сейчас многое преобразилось, ряд кварталов уже вернулись к прежней мирной жизни, хотя некоторые районы еще только предстоит практически отстроить заново. Они также отметили, что большую роль в восстановлении Хомса и многих других регионов республики играют российские компании.

«Район Хамидия отстраивается, сейчас там работают в основном две организации, которые действуют от лица православной и баптисткой церквей. Они очень активно восстанавливают кварталы. В трехдневный срок они ремонтируют квартиры, если, конечно, хотя бы есть стены. Они очень оперативно работают, и многие жители возвращаются. Аль-Ваер, новый крупный район. Он очень большой и красивый, похож на наши кварталы с новостройками — там широкие улицы, большие дома. Но он был очень сильно разрушен. И сейчас его тоже очень хорошо и быстро отстраивают заново. Первым делом, конечно, восстанавливают школы: в них уже сейчас все красиво, все покрашено, даже есть стадионы и детские площадки», — рассказала Людмила.

Их сын Заки признался, что как представитель нового поколения надеется сделать все возможное для скорейшего возрождения своей страны. Он подчеркнул, что намерен остаться в Сирии, а также отметил значительное укрепление связей с Россией: