Президентские выборы: Титов собрал необходимые для регистрации 100 тысяч подписей россиян

Москва, 18 января. Кандидат в президенты России Борис Титов собрал необходимые для регистрации 100 тысяч подписей россиян. Об этом сообщил сам председатель Партии роста во время брифинга.

Титов констатировал, что собрал необходимое количество подписей россиян для участия в президентских выборах 18 марта.

«Собрано 101754 подписи», — объявил он журналистам во время брифинга.

Отметим, что кандидатам в президенты России от непарламентских партий для регистрации на выборах президента РФ нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.

Ранее действующий президент России Владимир Путин заявил о намерении участвовать в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Его штаб собрал более 1 миллиона подписей в поддержку главы страны вместо необходимых 300 тысяч.