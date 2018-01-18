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Мединский ответил на обвинения Ассоциации владельцев кинотеатров
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    Мединский ответил на обвинения Ассоциации владельцев кинотеатров

    14:56  18 Января 2018
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    Мединский ответил на обвинения Ассоциации владельцев кинотеатров

    Москва, 18 января. Министр культуры России Владимир Мединский ответил на жалобу Ассоциации владельцев кинотеатров о вмешательстве в их деятельность, призвав оперировать конкретными данными, а не абстрактными криками о цензуре.

    «Я вам дал результаты работы — не абстрактные рассуждения и общие слова, я вам назвал цифры. Прокатчики оперируют эмоциями. А я оперирую цифрами», — заявил он журналистам.

    В четверг Мединский в своем Twitter сообщил, что киносборы в России за последние пять лет выросли с 35 до 54 миллиардов рублей, а производство кино в стране увеличилось на 120%.

    Мединский ответил на обвинения Ассоциации владельцев кинотеатров

    По словам заместителя министра культуры Сергея Обрывалина, прокатчик был заранее предупрежден о переносе выхода фильма с 18 января на 1 февраля, но все равно начал продажи билетов заранее, что является незаконным.

    «Компания «Вольга» была заранее проинформирована о дате начала проката картины «Приключения Паддингтона 2» с 1 февраля 2018 года. Прокатное удостоверение на указанный фильм выдано», — заявил Обрывалин журналистам.

    Предварительную продажу билетов на фильм о приключениях британского медвежонка чиновник назвал «грубым нарушением действующего законодательства России».

    Минкультуры выражает сожаление всем зрителям, пострадавшим от неправомерных действий, связанных с предпродажей билетов на «Паддингтона», — добавил он.

    Напомним, что владельцы российских кинотеатров узнали о переносе «Приключений Паддингтона 2» буквально за день до официальной премьеры фильма в России. Данное решение вызвало бурную реакцию со стороны кинообщества. В связи с решением Минкультуры РФ ассоциация владельцев кинотеатров направила письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации.

    «Приключения Паддингтона» рассказывают о медвежонке, который переехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим джентельменом. В картине задействованы такие актеры, как Хью Грант, Брендан Глисон, Майкл Гэмбон. Самого Паддингтона озвучивает Бен Уишоу.

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #минкультуры #прокат #приключения паддингтона
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