Хакеры рассекретили гонорары информаторов WADA Степановых

Москва, 18 января. Российская легкоатлетка Юлия Степанова, которая является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), ежемесячно получает грант от МОК в размере 2,5 тысяч долларов. Об этом свидетельствует переписка Степановой и ее мужа Виталия с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, которая была опубликована хакерами Fancy Bears.

В переписке Степановы пожаловались гендиректору МОК на то, что о них совсем забыли. Кроме того, супруги напомнили, что Томас Бах обещал выделить средства на возобновление спортивной карьеры Юлии, а также оказать помощь в трудоустройстве ее мужу Виталию.

В ответ де Кеппер написал, что Виталию предложат работу консультантом при создании нового независимого антидопингового ведомства. МОК готов предложить ему контракт до конца 2018 года с ежемесячной зарплатой в размере пяти тысяч долларов. Кроме того, Кеппер подтвердил, что МОК готов ежемесячно выплачивать Юлии Степановой 2,5 тысячи долларов для организации тренировочного процесса.

После этого Степановы попросили Кеппера устроить Виталия в американский университет, чтобы он мог совмещать работу с учебой. При этом согласно контракту Степанов должен был работать всего пять дней в месяц, а остальное время уделять учебе. Однако де Кеппер оставил без ответа данный вопрос, и на этом его переписка со Степановыми прекращается, передает RT.