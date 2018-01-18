В России исчезнут неименные сберкнижки

Москва, 18 января. Госдума в первом чтении приняла разработанный в правительстве РФ законопроект об исключении хождения в России таких финансовых инструментов, как сберкнижка на предъявителя и сберегательный сертификат на предъявителя. В нынешнем виде неименные финансовые сертификаты обладают коррупционными рисками, считают в правительстве.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, отказ от неименных средств финансового обращения направлен на противодействие коррупции и соответствует рекомендациям межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Замминстра финансов Алексей Моисеев отметил, что в настоящее время на неименных сертификатах — в основном тех, что выпускает Сбербанк — в России размещены значительные средства, около 490 млрд рублей.

Как ранее отметил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, за минувший год количество подозрительных финансовых операций в России сократилось в два с половиной раза. При этом по переданным в правоохранительные органы материалам удалось взыскать 5 млрд рублей.