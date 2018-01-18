Савченко назвала закон о реинтеграции Донбасса «юридически безграмотным»

Киев, 18 января. Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала закон о реинтеграции Донбасса, принятый украинским парламентом, «юридически безграмотным».

«Закон является юридически безграмотным, чтобы защититься им в международных органах», — выразила мнение Савченко.

По ее словам, закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором», противоречит другим законам, а также ключает кучу терминов, которые не соответствую фактической ситуации.

«Этот закон нужно было сделать правильным, а не просто проголосовать, потому что был политический момент», — указала депутат.

Савченко добавила, что парламент Украины после принятия этого закона снял ответственность с секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Александра Турчинова и украинского президента Петра Порошенко за использование вооруженных сил в мирное время.

Отметим, что закон признает «оккупированными» территории Донбасса, контролируемые Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), и называет Россию «страной-агрессором» и «оккупантом». Также закрепляется термин «российская агрессия».

Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, и Россию это не устраивает.