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Время гегемонистских доктрин США прошло — Сатановский о желании Вашингтона остаться в Сирии
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    Время гегемонистских доктрин США прошло — Сатановский о желании Вашингтона остаться в Сирии

    14:40  18 Января 2018  /обновлено: 14:40  18 Января 2018
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    Армия США в Сирии

    Соединенные Штаты Америки намерены остаться на территории Сирии для того, чтобы в обозримом будущем противодействовать террористам и Ирану. Об этом сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

    Заявления в стиле «мы из Америки, поэтому мы будем делать все что хотим и где хотим» — не работают, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

    «Пусть все будет предельно ясно: Соединенные Штаты будут поддерживать военное присутствие в Сирии, сосредоточившись на том, чтобы ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация — прим. ФАН) не смогло вновь возродиться», — отметил госсекретарь США.

    Тиллерсон также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены пытаться и дальше противодействовать попыткам Тегерана укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.

    «Нужно понимать, что США будут пытаться и дальше свергнуть Асада (президент Сирии Башар Асад — прим. ред.), а Тиллерсон будет обрабатывать эту тему до той поры, пока он будет на своем посту. Это такой секрет Полишинеля. Да и зачем вообще обращать внимание на заявления американских политиков, либо государственных деятелей? Они что, каким-то другими бывают?», — поясняет ситуацию Сатановкий.

    Рекс Тиллерсон

    При этом эксперт уверен, что заявление главы внешнеполитического ведомства США ни к чему не приведет. Вашингтон и дальше будет пытаться делать то, что делал на протяжении последних десятилетий — продвигать свои интересы за счет проведения цветных революций в тех странах, где присутствуют его интересы.

    «А остальные стороны ближневосточной шахматной партии будут делать все, чтобы они (США) там не присутствовали. Если говорить проще и вежливей — достали сильно. Мы им не дали свергнуть Асада, но это вовсе не значит, что мы должны сейчас начинать ядерную войну с США для того, чтобы американцы горько заплакали и ушли из Сирии. Это тоже надо понимать. А вот другими методами, и этих методов более чем достаточно, действовать можно. Кстати, количество стран, откуда американцы с позором ушли, ничуть не меньше, чем количество стран, куда они заявились. Время гегемонистских доктрин США прошло. Заявления в стиле «мы из Америки, поэтому мы будем делать все что хотим и где хотим» — не работают», — продолжает собеседник ФАН.

    Отвечая на вопрос, следует ли России реагировать на заявление Рекса Тиллерсона, Сатановский подчеркнул, что рядовым гражданам можно не переживать, так как дело под свой контроль возьмут опытные люди.

    Армия США

    «Если нужно, ответит Лавров. Есть еще Шойгу, он иначе, но тоже ответит. И, по-моему, более эффективно, чем МИД. А если отвечать будет лично Путин, для США наступят очень грустные времена. Дело в том, что помимо жесткого юмора, в арсенале нашего президента есть государственное мышление такого уровня, которого нет ни у Трампа, ни у Обамы», — заключил эксперт.

    Напомним, в декабре прошлого года в Пентагоне сообщили, что численность американских военных в Сирии составляет около 2 тысяч человек. Спецназ и военные специалисты США оказывали поддержку силам сирийских курдов, которые вели бои с радикальными исламистами на севере страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #дональд трамп #россия #сша #сирия #иг #москва #трамп #игил #вашингтон #тиллерсон #войска
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