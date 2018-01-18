Анкара, 18 января. Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган несет ответственность за присутствие террористических группировок в сирийской провинции Идлиб.

Депутат от Народно-республиканской партии Турции Йылмаз считает, что правительственные войска САР имеют право бороться с боевиками не только в провинции Идлиб, но и на всей территории Сирии. Парламентарий выразил удивление тому, что Эрдоган стремится убедить весь мир в «умеренности» группировок в Идлибе.

«Некоторые называют террористические группировки, борющиеся с сирийским государством, умеренными, не объясняя, как эти группировки, состоящие минимум на 30% из иностранных террористов, имеют тяжелое вооружение», — отметил депутат.

Представитель парламента констатировал, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) является союзницей Эрдогана в провинции Идлиб, приводит слова Йылмаза сирийское агентство «САНА». Это бросает тень на весь турецкий народ.

1 Организация запрещена на территории РФ.