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Эрдоган виновен в присутствии террористов в Идлибе — турецкий депутат
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    Эрдоган виновен в присутствии террористов в Идлибе — турецкий депутат

    14:24  18 Января 2018
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    Эрдоган виновен в присутствии террористов в Идлибе — турецкий депутат

    Анкара, 18 января. Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган несет ответственность за присутствие террористических группировок в сирийской провинции Идлиб.

    Депутат от Народно-республиканской партии Турции Йылмаз считает, что правительственные войска САР имеют право бороться с боевиками не только в провинции Идлиб, но и на всей территории Сирии. Парламентарий выразил удивление тому, что Эрдоган стремится убедить весь мир в «умеренности» группировок в Идлибе.

    «Некоторые называют террористические группировки, борющиеся с сирийским государством, умеренными, не объясняя, как эти группировки, состоящие минимум на 30% из иностранных террористов, имеют тяжелое вооружение», — отметил депутат.

    Представитель парламента констатировал, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) является союзницей Эрдогана в провинции Идлиб, приводит слова Йылмаза сирийское агентство «САНА». Это бросает тень на весь турецкий народ.

    Эрдоган виновен в присутствии террористов в Идлибе — турецкий депутат

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #боевики #идлиб
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