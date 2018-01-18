Сирия, 18 января. Турция обстреливает курдские кантоны Африн и Кобани в провинции Алеппо. ВКС РФ ударили по «Джебхат Ан-Нусре»***1 в северной части Хамы. ВВС Великобритании провели боевые вылеты в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: активизировали боевые вылеты в северной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают войска в южную часть Алеппо.

«Исламское государство»1: провело нападение на КПП федеральной полиции в провинции Дияла в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: ожидает прибытие подкрепления на юго-западе Алеппо.

Курды: подверглись артобстрелу турецких войск на окраинах кантонов Африн и Кобани в провинции Алеппо.

Международная коалиция: провела бомбардировку ИГИЛ1 на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Накануне проправительственные источники, связавшиеся с сирийскими военнослужащими, сообщили, что как правительственная армия, так и террористическое объединение «Хайят Тахрир Аш-Шам» направили значительные военные ресурсы в юго-западную часть провинции Алеппо в район населенного пункта Аль-Хадер. Кроме того, согласно информации новостного портала Al Masdar News, лидеры «Джебхат Ан-Нусры» обратились к другим оппозиционным группировкам, таким как «Ахрар Аш-Шам» и Сирийская свободная армия** (ССА), с тем чтобы последние послали резервные силы к линии соприкосновения сил исламистов и САА. Боевики надеются укрепить оборону перед возобновлением наступления Сирийской арабской армии (САА). Напомним, коалиция «Тахрир Аш-Шам» уже потеряла контроль над многими населенными пунктами в регионе.

Между тем продолжает нарастать напряженность между курдскими отрядами и турецкими силами в северной части региона. Как передает новостное агентство Al Masdar News, Турция провела артиллерийский обстрел населенных пунктов Искан, Аш-Шейдер и Аль-Джама, расположенных на юге кантона Африн вдоль путей поставок YPG. В свою очередь, курды направили несколько своих подразделений к сирийско-турецкой границе, чтобы укрепить позиции в преддверии наступления турок. Напомним, Анкара неоднократно заявляла о своем намерении начать военную операцию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК), действующих, по утверждению турок, совместно. Данные организации, относящиеся к числу террористических в Турции, угрожают национальной безопасности и территориальной целостности Турецкой Республики. Об этом заявил заместитель премьер-министра Бекир Боздаг.

В то же время турецкая артиллерия ведет огонь по опорным пунктам Демократических сил Сирии**** (SDF) в районе населенного пункта Джараблус севернее Манбиджа. Об этом сообщает турецкий военный источник в сети Twitter (op_shield). Таким образом, остается вероятность того, что турки могут атаковать курдов в кантоне Кобани.

Провинция Дейр-эз-Зор

Впервые с начала военной кампании в Сирии ВВС Великобритании атаковали силы «Исламского государства» в северо-восточной части САР. По данным Министерства обороны Соединенного Королевства, военные самолеты Reaper, Typhoon и Tornado оказали поддержку Сирийским демократическим силам (SDF) к северо-востоку от долины реки Евфрат. Никакой информации о результатах боевого вылета пока не поступало. Напомним, как правило, в данном районе действует авиация Соединенных Штатов, которые стоят во главе международной коалиции. Несмотря на то, что террористическая группировка потерпела сокрушительное поражение в битве с Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой российскими ВКС, часть террористов бежала на территории, подконтрольные курдам, где некоторым из них удалось укрыться от преследований сил САР и проасадовских ополченческих отрядов. Также не раз поступала информация о том, что многие ИГИЛовцы перешли на сторону курдов.

Провинция Хама

Российские ВКС активизировали воздушные атаки в северной части провинции Хама, осуществив несколько боевых вылетов в районах дислокации террористов группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, возглавляющей коалицию «Тахрир Аш-Шам». Согласно данным новостного портала Al Masdar News, военные самолеты РФ нанесли более 20 точечных авиаударов в окрестностях городов Аль-Латамина и Кафр Зета, откуда исламисты чаще всего ведут огонь по укрепленным районам правительственной армии, а также по мирным населенным пунктам Мхарде и Сальхаб. Кроме того, ВКС РФ попытались помешать подкреплению радикалов, выдвинувшемуся из данного района, добраться до зоны боевых действий в Идлибе. Данные о потерях со стороны исламистов в настоящий момент уточняются.

Ирак

Очередное нападение террористов «Исламского государства» произошло в провинции Дияла. По сведениям информационного агентства Iraqi News, один из полицейских был ранен в результате нападения террористов «Исламского государства» в городе Баакуба, столице провинции. Местный активист сообщает, что снайперы террористической группировки открыли огонь по контрольно-пропускному пункту федеральной полиции. Пострадавший был направлен в ближайшую больницу для лечения. Поиски нападавших уже начались. Напомним, накануне ИГИЛовцы также атаковали полицейский опорный пункт недалеко от Мосула, что привело к гибели трех сотрудников полиции. Об уничтожении ИГИЛ как военизированного формирования было объявлено еще в конце прошлого года, однако некоторым радикалам ИГ пока удается скрываться от правительственных сил Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)