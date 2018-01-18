18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Главы Генштабов ВС РФ и Турции обсудили перспективы сотрудничества в Сирии
Новости Сирии
Сирия новости 18 января 16.30: операция ВКС РФ в провинции Хама, курды под огнем Турции в Алеппо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 18 января 16.30: операция ВКС РФ в провинции Хама, курды под огнем Турции в Алеппо

    16:30  18 Января 2018
    2088

    Операция ВКС РФ в провинции Хама

    Сирия, 18 января. Турция обстреливает курдские кантоны Африн и Кобани в провинции Алеппо. ВКС РФ ударили по «Джебхат Ан-Нусре»***1 в северной части Хамы. ВВС Великобритании провели боевые вылеты в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: активизировали боевые вылеты в северной части провинции Хама.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают войска в южную часть Алеппо.

    «Исламское государство»1: провело нападение на КПП федеральной полиции в провинции Дияла в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: ожидает прибытие подкрепления на юго-западе Алеппо.

    Курды: подверглись артобстрелу турецких войск на окраинах кантонов Африн и Кобани в провинции Алеппо.

    Международная коалиция: провела бомбардировку ИГИЛ1 на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Накануне проправительственные источники, связавшиеся с сирийскими военнослужащими, сообщили, что как правительственная армия, так и террористическое объединение «Хайят Тахрир Аш-Шам» направили значительные военные ресурсы в юго-западную часть провинции Алеппо в район населенного пункта Аль-Хадер. Кроме того, согласно информации новостного портала Al Masdar News, лидеры «Джебхат Ан-Нусры» обратились к другим оппозиционным группировкам, таким как «Ахрар Аш-Шам» и Сирийская свободная армия** (ССА), с тем чтобы последние послали резервные силы к линии соприкосновения сил исламистов и САА. Боевики надеются укрепить оборону перед возобновлением наступления Сирийской арабской армии (САА). Напомним, коалиция «Тахрир Аш-Шам» уже потеряла контроль над многими населенными пунктами в регионе.

    Между тем продолжает нарастать напряженность между курдскими отрядами и турецкими силами в северной части региона. Как передает новостное агентство Al Masdar News, Турция провела артиллерийский обстрел населенных пунктов Искан, Аш-Шейдер и Аль-Джама, расположенных на юге кантона Африн вдоль путей поставок YPG. В свою очередь, курды направили несколько своих подразделений к сирийско-турецкой границе, чтобы укрепить позиции в преддверии наступления турок. Напомним, Анкара неоднократно заявляла о своем намерении начать военную операцию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК), действующих, по утверждению турок, совместно. Данные организации, относящиеся к числу террористических в Турции, угрожают национальной безопасности и территориальной целостности Турецкой Республики. Об этом заявил заместитель премьер-министра Бекир Боздаг.

    В то же время турецкая артиллерия ведет огонь по опорным пунктам Демократических сил Сирии**** (SDF) в районе населенного пункта Джараблус севернее Манбиджа. Об этом сообщает турецкий военный источник в сети Twitter (op_shield). Таким образом, остается вероятность того, что турки могут атаковать курдов в кантоне Кобани.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Впервые с начала военной кампании в Сирии ВВС Великобритании атаковали силы «Исламского государства» в северо-восточной части САР. По данным Министерства обороны Соединенного Королевства, военные самолеты Reaper, Typhoon и Tornado оказали поддержку Сирийским демократическим силам (SDF) к северо-востоку от долины реки Евфрат. Никакой информации о результатах боевого вылета пока не поступало. Напомним, как правило, в данном районе действует авиация Соединенных Штатов, которые стоят во главе международной коалиции. Несмотря на то, что террористическая группировка потерпела сокрушительное поражение в битве с Сирийской арабской армией (САА), поддерживаемой российскими ВКС, часть террористов бежала на территории, подконтрольные курдам, где некоторым из них удалось укрыться от преследований сил САР и проасадовских ополченческих отрядов. Также не раз поступала информация о том, что многие ИГИЛовцы перешли на сторону курдов.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Российские ВКС активизировали воздушные атаки в северной части провинции Хама, осуществив несколько боевых вылетов в районах дислокации террористов группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, возглавляющей коалицию «Тахрир Аш-Шам». Согласно данным новостного портала Al Masdar News, военные самолеты РФ нанесли более 20 точечных авиаударов в окрестностях городов Аль-Латамина и Кафр Зета, откуда исламисты чаще всего ведут огонь по укрепленным районам правительственной армии, а также по мирным населенным пунктам Мхарде и Сальхаб. Кроме того, ВКС РФ попытались помешать подкреплению радикалов, выдвинувшемуся из данного района, добраться до зоны боевых действий в Идлибе. Данные о потерях со стороны исламистов в настоящий момент уточняются.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Очередное нападение террористов «Исламского государства» произошло в провинции Дияла. По сведениям информационного агентства Iraqi News, один из полицейских был ранен в результате нападения террористов «Исламского государства» в городе Баакуба, столице провинции. Местный активист сообщает, что снайперы террористической группировки открыли огонь по контрольно-пропускному пункту федеральной полиции. Пострадавший был направлен в ближайшую больницу для лечения. Поиски нападавших уже начались. Напомним, накануне ИГИЛовцы также атаковали полицейский опорный пункт недалеко от Мосула, что привело к гибели трех сотрудников полиции. Об уничтожении ИГИЛ как военизированного формирования было объявлено еще в конце прошлого года, однако некоторым радикалам ИГ пока удается скрываться от правительственных сил Ирака.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #дейр-эз-зор #новости сирии #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #урды
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 18 января 16.30: операция ВКС РФ в провинции Хама, курды под огнем Турции в Алеппо
    Сирия новости 18 января 12.30: Ракку восстанавливают мирные жители, Турция демонтирует стену на границе с САР
    Сирия новости 18 января 07.00: боевики намерены сорвать перемирие в Даръа, турецкие танки окружают Африн
    Сирия итоги за сутки на 18 января 06.00: «Нусра» призвала боевиков Идлиба к союзу, курды просят поддержки ООН
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Совфеде пожалели украинский народ после признания России «агрессором»

      13:46 18 Января 2018 10038
      Читать
      10:54
      Сегодня

      Выборы-2018. Путин ведет страну вперед, несмотря ни на что — Анатолий Александров
      10:42
      Сегодня

      Песков рассказал, что больше всего не любит Путин
      9:17
      Сегодня

      Борис Титов: Три моих основных конкурента на выборах – Путин, Путин и, пожалуй, Путин
      8:16
      Сегодня

      Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гриппа в Европе
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 18 января 06.00: «Нусра» призвала боевиков Идлиба к союзу, курды просят поддержки ООН

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 28159

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3364

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34195

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7996

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7585
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      Путин приехал в Петербург на мероприятия в честь прорыва блокады Ленинграда

      14:45   18 Января 2018
      528
      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса и признала Россию «агрессором»

      12:43   18 Января 2018
      8371
      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии — посол Антонов

      9:06   18 Января 2018
      820
      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

      18:22   17 Января 2018
      549