ФСБ разработала по указу Путина новые основы пограничной политики
Москва, 18 января. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) создала по указу президента России Владимира Путина новый проект об основах государственной пограничной политики.
Отмечается, что среди ключевых задач — выявление и ликвидация угроз суверенитету и целостности страны, пресечение возникновения вооруженных конфликтов и пограничных инцидентов.
Кроме того, среди угроз в документе называются территориальные притязания ряда зарубежных стран к России и попытки проникновения на ее территорию членов международных радикальных и экстремистских группировок и участников нелегальных бандитских формирований, передает РИА Новости.
Согласно документу, к угрозам отнесены сохраняющиеся условия дестабилизации общественно-политической ситуации на приграничной территории.
Также подчеркивается, что РФ не имеет территориальных претензий к другим странам, сообщает «ФедералПресс».
Напомним, в середине декабря в ходе встречи с главами спецслужб стран СНГ президент России Владимир Путин подчеркнул, что для эффективной борьбы против террористов необходимы и общие усилия международного сообщества в целом.
«Мы уже неоднократно предлагали создать так называемый реестр наиболее опасных преступников, но, к сожалению, окончательного ответа полноценного так и не получили», — напомнил президент РФ.
В конце декабря глава российского государства поручил Федеральной службе безопасности при задержании террористов в случае угрозы сотрудникам «ликвидировать бандитов на месте».