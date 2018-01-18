Выборы президента: движение «Россия выбирает» хочет выделить 15 тысяч наблюдателей

Москва, 18 января. Движение «Россия выбирает» намерено выделить для работы на выборах президента РФ в марте этого года 15 тысяч наблюдателей, заявила руководитель движения Елена Бабченкова.

Бабченкова рассказала о планах движения на предстоящие выборы президента России.

«Что касается организации наблюдения, мы планируем подготовить порядка 15 тысяч наблюдателей, — может быть, эта цифра будет больше, но мы пока ориентируемся на нее, — и в более чем половине субъектов Российской Федерации», — приводит ее слова РИА Новости.

Она подчеркнула, что «Россия выбирает» готово сотрудничать с кандидатами, с общественными палатами по вопросам направления наблюдателей. Она отметила, что движение хочет направить своих представителей на все избирательные участки по всей стране.

«У нас нет каких-то предпочтений, — заметила Бабченкова, — для нас главное, чтобы наблюдателям не мешали работать, то есть если они начнут фиксировать какие-то нарушения в день голосования, чтобы их не отзывали с избирательных участков и кандидат не пытался оказать какое-то давление.

Напомним, выборы президента страны состоятся 18 марта. Действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Его штаб собрал более 1 миллиона подписей россиян вместо необходимых 300 тысяч.